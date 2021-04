„Těším se moc. Poprvé v historii můžeme postoupit na evropský šampionát. Čekají nás dva rozhodující zápasy,“ řekl před odjezdem do hotelu Pyramida rodák z Mělníka, který jinak vede divizní fotbalisty Sokola Libiš.

V současné době, kdy amatérské soutěže stojí, se musíte na reprezentační sraz těšit dvojnásob. Je to tak?

Musím říct, že na reprezentační srazy se těším vždycky. Je to pro mě událost. Nesmírně si vážím toho, že mohu jako trenér reprezentovat Českou republiku. Nyní se těším obzvlášť. Nejen kvůli této době, kdy s Libiší nemůžu trénovat, ale proto, že nás čekají nejdůležitější dva zápasy za dobu, co jsem u reprezentace. Poprvé v historii můžeme postoupit na evropský šampionát, kde ještě žádný ženský A-tým nebyl. Čekají nás dva rozhodující zápasy. Doufám, že to společně zvládneme.

S tak důležitými zápasy určitě souvisí náležité přípravy. V čem spočívají?

Přípravy už samozřejmě nějakou dobu trvají, ať už videa a rozbory soupeře, ale zároveň i sledování a kontaktování našich hráček v zahraničí. Ani z hlediska logistiky není pro celý realizační tým a lidi z FAČRu jednoduché vše zajistit.

Jak vypadá těsně před srazem reprezentační kádr?

Chybět nám budou kapitánka Lucka Voňková z Ajaxu, která má bohužel obnovené zdravotní problémy, a Irena Martínková ze Sparty. V nominaci není ani Jitka Chlastáková (hráčka původem z Mělnicka), která patří do širšího okruhu reprezentantek, ale rovněž měla nějaké problémy a ve Spartě teď tolik nenastupovala. Jinak snad budeme v pořádku.

Sraz začne testováním, že?

Ano. Sejdeme se v hotelu Pyramida, kde podstoupíme PCR testy. Až do doby, než se dozvíme výsledky, budeme každý na svém pokoji. Doufejme, že všechny hráčky i realizační tým budeme v pořádku a budeme moci přejet do Chomutova, kde nám pak už začne vlastní příprava na páteční domácí zápas.

Řekněte, v čem se práce u reprezentantek nejvíce liší od té v Libiši.

Zajištění okolo reprezentačního týmu je opravdu na špičkové úrovni, včetně pitného a stravovacího režimu. Po celou dobu máte hráčky pod kontrolou. Většina z reprezentantek hraje ve Spartě či Slavii, kde mají nejen velmi dobré podmínky, ale i profesionální návyky. O hráčkách působících v zahraničí to platí beze zbytku – ať už je to Svitková z West Hamu, Stašková z Juventusu, nebo Bartoňová z Interu Milán. Před každým tréninkem probíhá dvacetiminutová aktivace pohybového aparátu a holky už jdou na hřiště připravené. V Libiši na něco podobného samozřejmě nemáte čas. Hráči kolikrát přijedou na trénink jen tak tak rovnou z práce.

Co porovnání taktické přípravy na zápasy?

Holky jsou při technicko- taktických poradách hodně pozorné. Chtějí všechno vysvětlit do detailů. Podrobné informace o našem způsobu hry nebo o soupeřkách jim v přípravě na zápas hodně pomáhají. U kluků je to o větší míře improvizace.

Jakým soupeřem jsou Švýcarky?

Na žebříčku jsou výš než my, takže jsou favoritkami tohoto dvojzápasu. Určitě mají svou kvalitu. Ve skupině skončily na druhém místě za silnou Belgií. Některé jejich hráčky působí ve velkých zahraničních klubech, ať už v Paříži, Barceloně, Arsenalu Londýn, nebo německé Bundeslize. Víc bych o jejich týmu asi nechtěl prozrazovat.

Je reálné přes takový tým přejít?

Věřím, že náš mix hráče ze Slavie, Sparty a zahraničí obstojí a na Euro postoupí. S tím do toho také jdeme.

Velikonoce sice neprobíhají standardně, ale jak vnímáte, že je budete trávit mimo domov?

Je to tak poprvé, takže poměrně netradiční. Ale díky tomu, že mám tolerantní manželku a děti, oslavíme Velikonoce, dá se říct, dneska (v neděli). Odpoledne už mě manželka odveze na Pyramidu. Za těch dvanáct let, co jsme spolu, rodinný program uzpůsobuje, protože ví, že fotbal je moje velká láska a vášeň. Tímto jim samozřejmě ještě jednou děkuji. Bez tolerantního zázemí to prostě u trenérů nejde. Jinak v pátek hrajeme od 16 hodin v přímém přenosu ČT Sport. Zvu všechny fanynky i fanoušky fotbalu, kteří se na nás chtějí podívat a držet nám palce v důležitých zápasech o Euro.