O jedno z největších překvapení ve druhém kole poháru Středočeského krajského fotbalového svazu se postaraly Miřetice. Tým, který působí v I. B třídě si doma vyšlápl na Sedlčany působící o dvě soutěže výš. Domácí přežili tlak hostů, aby si následně vytvořili potřebný náskok k postupu. Tatran sice po přestávce mohutně dotahoval. Dokázal se však dostat pouze na rozdíl jedné branky a prohrál 2:3.

Závěrečná děkovačka fotbalistů Miřetic | Video: Ondřej Jícha

Miřetice o víkendu porazily v tuhé bitvě Kunice, zatímco Sedlčany si vezly hořkou remízu z půdy Sokolče. S výhrou v nohách se regeneruje přeci jen lépe. „Potřeboval bych pošetřit nejlepší hráče, ale nemůžu, protože jich dalších šest mimo, takže byli fyzicky unavení,“ poznamenal trenér Tatranu Vlastimil Zelenka. Hosté ale i tak od začátku potvrzovali roli favorita a na soupeře vytvořili tlak. Prvních dvacet minut se hrálo hlavně před brankou celku z Benešovska.

„Od začátku na nás rozjely kolotoč. Sedlčany hrály rychlou kombinační hru, kdy nám moc nepůjčili míč,“ řekl domácí asistent trenéra David Turek. „Prvních dvacet minut jsme je tlačili a všichni si říkali, že se nemůže nic dát,“ dodal Zelenka. Avšak pohroma pro Sedlčany přišla. Nejprve po hezké akci otevřel skóre Hedwig, následně Miřetice udeřily dvakrát z autu. V jednom případě si Plesl dal vlastní gól.

„Poločas ale naštěstí dopadl 3:0. Byl snový,“ rozplýval se Turek. „Skóre se už pak otáčelo těžko i se slabším soupeřem, zvlášť na malém hřišti, kde celou půli stáli všichni domácí hráči ve vápně a nám chyběla kvalita v zakončení,“ podotkl Zelenka. Jeho svěřenci přeci jenom ale zdramatizovali zápas a to i bez vyloučeného Sochůrka, který si odpykával trest. V 67. minutě snížil Krůta, na něj pak navázal kapitán Brotánek. Kontaktní gól Sedlčan ale přišel pozdě a nakonec v poháru končí už po jednom zápase.

„I když jsme tlačili všechno, tak už se nám nepodařilo otočit výsledek. Věděli jsme, na co se připravit, že domácí hrají hodně důrazně. Menší hřiště jsem ale snad ještě neviděl. Auty z půlky se hází do vápna. Bohužel jsme se s tím nedokázali úplně srovnat,“ smutnil kouč Zelenka. Na druhé straně Miřetice navázaly na loňské tažení, kdy si v poháru poradily například s Kutnou Horou. „Chceme se dostat co nejdále jako loni. Na našem menším hřišti se rozdíly trošku mažou. Určitě je to naše hlavní zbraň, k tomu bojovnost a že dáme gól ze standardky,“ uzavřel Turek.

Miřetice – Sedlčany 3:2 (3:0)

Branky: 23. Herwig, 30. Plesl (vl.), 41. Pidhurskyj – 67. Krůta, 89. Brotánek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Mrázek . Kovář, Garaja. Diváci: 52.

Miřetice: Kispesta – Cacák, Čáp, Herwig (80. Turek), Brožík, Přitasil, Pidhurskyj, Sušanyn (57. Brýl), Kliap (90. Kamarýt), Přitasil, Jenšík (90+2. Lalouček).

Sedlčany: F. Dřevojan – Plesl, Brotánek – Kouklík, Repetný, Hanuš, Chlasták (46. Krotil), Sirotek, Novotný – Schwarz (46. R, Krůta), Vrkoslav (46. M. Krůta).