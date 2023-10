V létě ho Benešov představil jako jednu ze tří velkých posil. Fotbalový útočník Martin Nešpor ale uplynulý měsíc chyběl, když pobíral dvoje antibiotika. Nyní se ale vrátil a i s ním na hřišti porazil loňský účastník ČFL pražské Spoje 5:1. Bývalý hráč Olomouce, Sparty, Jablonce či Bohemians se na výhře podílel dvěma góly. Patří nejen mezi Osobnosti týmu, ale i Deníku.

Martin Nešpor ještě coby hráč Olomouce. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Po měsíční pauze zaviněnou nemocí jste se vrátil na trávník a hned dva góly. Celkem příjemný návrat, že?

Pro každého sportovce je to určitě příjemné, ale trošku se do toho musím dostat fyzicky. Už taky mám nějaký věk a čtyři týdny jsem chyběl, kdy jsem měl dvoje antibiotika. Jsem rád, že se mi podařilo vstřelit dva góly, ale víc mě těší, že jsme vyhráli. V předchozích utkáních jsme ztratili body zbytečnostmi a našimi chybami.

Benešov v létě hlásil, že se chce co nejrychleji vrátit do ČFL, ale na podzim hraje dost za očekáváním. Před duelem s pražskými Spoji jste byli až jedenáctí, kde hledat největší příčiny toho propadu tabulkou?

Můj osobní názor je, že těžké individuální chyby. Je to o tom, že co tomu dáte, to se vám taky vrátí. Asi ta divize a zvlášť tahle skupina je těžší než ostatní, co jsem slyšel. Asi si to každý představoval. Vedení, hráči i fanoušci v Benešově. Asi nám nezbyde nic jiného, než tvrdě pracovat a pokusit se ještě zabojovat o vrchní příčky. K tomu se připravovat. Benešov si nezaslouží hrát divizi, ale minimálně třetí ligu.

Propast je ale na první místo je obrovská, abyste na jaře mohli pomýšlet o rychlém návratu do ČFL.

Ve fotbale jsem si zažil všechno možné. Doopravdy se to může obrátit. Nezbyde nám nic jiného, než tvrdě pracovat a poučit se z chyb, které děláme. Dostáváme hodně gólů. Je to jenom o práci. Uvidíme, jak dopadne konec podzimu. Čekají nás ještě čtyři zápasy a pak jarní část. Ve fotbale nemá člověk sklánět hlavu, ale pořád bojovat a pracovat. Máme sice mladší kádr, ale zase natolik dobré fotbalisty na to, abychom dokázali eliminovat chyby, které děláme.

S Tomášem Pilíkem a Pavlem Čmovšem jste byli ohlášení jako velké posily a vést tým z hlediska zkušeností a podobně. Jak se vám tohle daří?

Je to těžké. V dnešní době už lidi nepředěláte v tom pozdějším. Můžete jim vysvětlovat, radit, ale do hlavy jim nevidíte a oni si to stejně udělají podle sebe. Nejdůležitější pro mě je, co člověk chce tomu dát, ať už ve sportu či v práci. Je to o tom, že když jim něco vyčiníme nebo poradíme, ať už pozitivního nebo negativního, tak aby si z toho ty mladší něco vzali. Já jsem byl za to rád a radili mi starší, tak jsem se neurážel, ale byl jsem za to rád, že mi chtěl pomoci. Je to i o nás, tak i o kolektivu. Kabinu děláme všichni, každý má svou pozici a musí si sáhnout do svědomí, co pro fotbal dělá.

Dokážete v kabině zařvat?

Pavel (Čmovš) je spíš takový tišší flegmatik. Já i Pilda (Tomáš Pilík) dokážeme zařvat. Oba máme fotbal rádi. Nebaví nás prohrávat a šli jsme sem s tím, že si chceme poslední roky kariéry užít, a když vidíme nějaké věci, kterým můžeme pomoct a je potřeba zvýšit hlas, tak tak učiníme. Bodů jsme ztratili hodně. Na tréninku to začíná a v zápasech to končí. Jak budeme trénovat, tak budeme i hrát v zápasech.

Jak jste osobně v Benešově spokojen?

Super! Bydlím tady kousek. Nejezdím sem daleko. Těším se na každý trénink. Zdraví drží, i když mě občas pobolívá operovaná kyčel. Nebudu si ale na tohle stěžovat. V Benešově mi nic nechybí, těším se na trénink. Musím se třeba přiznat, že když jsem před tím hrál v Rakousku, tak jsem si to tam neužíval jako tady.

Co udělat pro to, abyste na jaře mohli zabojovat o potenciální postup?

Vyhrát každý zápas a čekat, že týmy nahoře budou klopýtat. Všechno je o koncepci klubu, každodenním tréninku, jak budeme trénovat, jak se na budeme připravovat na zápasy. Doufat, že je všechny vyhrajeme a týmy před námi zaváhají.

Bude pro vás zimní příprava lepší, že se budeme moci důkladněji připravit?

Samozřejmě. Trenér Petr Mikolanda už má teď hlavě, jak bude vypadat zimní příprava. Jestli někoho přivést, s dalšími se rozloučit. Pozice pro Benešov není ideální. Bude dostatek času, abychom se připravili na jaro.