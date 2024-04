Voticím se letos nedaří. Sledujete je?

Určitě je sleduji. Vím, že odešli nějací hráči, takže bylo těžké se nějak popasovat s tou situací. Nečekal jsem, že budou na tom takhle špatně.

V čem pro vás v Poříčí nastala největší změna oproti Voticím?

Nejsem hrající trenér a soustředím se vyloženě na trénování. Dřív jsem ještě neměl vedoucího týmu, takže lítání kolem týmu bylo mnohem větší. Teď se soustředím vyloženě jen na trénování.

S Poříčím se vám daří. Vstup do jara byl výborný. Filip Hašek vstřelil sedm gólů. Jak velkou v tom hraje roli?

Určitě je to pomoc. Na druhou stranu nám odešel Azilinon, takže jsme se museli hrát bez klasické devítky, protože útočníka nemáme. Příprava nám rozhodně nesedla, ale jak začala mistrovská utkání, tak se tým zvedl. Je znát, že hráči jsou tady dlouho a daří se nám.

Votice opět zahodily penaltu. Na béčko Kladna jim stačil jediný gól

Když vezmeme vedle sebe dvě osobnosti – Azilinon vs. Hašek. Kdo se vám trénuje snáz?

Dobrá otázka (směje se). Oba dva jsou kvalitní a ke každému je potřeba jiný přístupu. Azilinon byl tady trošku déle. Cestu jsem si našel ke každému, ale kdybych si měl vybrat, tak asi Filipa Haška, protože je zvyklý z profesionálního fotbalu. V trénincích odevzdává maximum, žádný nevynechá a jede na sto procent.

Kromě trénování působíte i v managementu klubu, když jste se stal sportovním ředitelem. Co jste řekl na tuhle nabídku?

Zapojit se do vedení klubu mě lákalo, když přišla ta nabídka.

Jaké to je spojit dvě zcela odlišné funkce?

Jde to. Když trénuji, tak trénuji. Pak ve volných chvílích řeším věci kolem. Jsme tady parta lidí, takže si navzájem pomůžeme. Není to tak, že bych dělal vyloženě všechno.

Co konkrétně máte na starosti?

Mládež a trenéry. K tomu řeším přestupy.

Skvělý začátek Dobříše. Poříčí ale vyhrálo válku a zápas otočilo

Sehrál jste roli i v přestupu Filipa Haška?

Než jsem přišel, tak jsem si s ním volal. Znám i jeho mamku, která mě učila na škole (směj se).

Z krajského přeboru postupují výš dva týmy. Máte s Poříčím ty ambice ohledně posunu do divize?

Když se to povede, tak se povede. Žádný tlak ale směrem k tomu není. Chceme hrát nahoře, pěkně, ať si fotbal užíváme a baví nás.

Jaké máte s Poříčím plány do budoucna?

Lehce jsme téma divize naťukli. Ono jí ale hrát, tak na to musí být mužstvo nejprve připraveno, takže bychom to museli řešit. Zatím si ale hrajeme a uvidíme.

Co by pro vás osobně znamenal postup do divize?

Nějaký posun, že rozhodnutí v létě bylo správné. Zkusit si trénovat divizi, což je čtvrtá nejvyšší soutěž, by byla pro mě výzva.