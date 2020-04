FK Králův Dvůr – odpovídal asistent trenéra Jaromír Šilhan



Největší manekýn: David Kůžel

Největší srandista: David Beňo

Největší kecal: Daniel Krejdl

Největší nervák: Michal Procházka

Největší pařmen: Tomáš Šebek, Josef Bouček

Největší spáč: Jakub Blažek

Největší jedlík: Michal Hell

Mistr sociálních sítí: David Beňo

Hvězdný brácha i lesní muž: Kouč Tomáš Šilhavý se může trenérské řemeslo učit od toho nejpovolanějšího. Je totiž synem reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého. Zajímavý je i lesní muž - Rudolf Novák. Právě do lesa míří často vyčistit si hlavu. Nepotřebuje ani žádné velké vybavení, spává pěkně pod širákem.

FC Slovan Velvary – odpovídal předseda David Vedral



Největší srandista: Ladislav Vopat, Marek Mucha

Největší nervák: Ladislav Vopat

Největší pařmen: Tomáš Tenkl

Největší spáč: Dominik Dolejší

Největší jedlík: Radek Dvořák

Mistr sociálních sítí: Všichni. A jedna nejmenovaná manželka člena týmu



Co je to gel? Ohledně manekýnů se předsedovi Davidu Vedralovi vybavil bývalý spoluhráč Josef Herberstein. „Ten už nosil gely a fény do kabiny v 90. letech, kdy jsme my ostatní nevěděli, co to je,“ vzpomíná s úsměvem. David Vedral zároveň moc dobře ví, jak si odpočinout od fotbalu. Doma v Olovnici totiž provozuje farmu. Jejími novými přírůstky jsou od 20. března dvě lvíčata Anna a Olaf.

Tatran Rakovník – odpovídal sekretář David Svoboda



Největší drsňák: Vladimír Hradecký

Největší manekýn: Petr Kučera

Největší srandista: Miroslav Verner

Největší kecal: Aleš Nesládek

Největší nervák: Vladimír Hradecký

Největší pařmen: Tomáš Rothe

Největší spáč: Petr Kabele

Největší jedlík: Miroslav Verner

Mistr sociálních sítí: Lukáš Dolák

1.FK Příbram – odpovídal kapitán Jan Rezek



Největší drsňák: Miroslav Slepička

Největší manekýn: Olivier Kingue

Největší srandista: Jan Rezek, Miroslav Slepička, Radek Voltr, Jaroslav Tregler

Největší kecal: Ondřej Kočí

Největší nervák: Jaroslav Tregler

Největší pařmen: Jan Rezek a Jaroslav Tregler

Největší spáč: Olivier Kingue

Největší jedlík: Miroslav Slepička

Mistr sociálních sítí: trenér Pavel Horváth



Co předvede Horvi? Fóry v šatně k fotbalu patří stejně jako góly. Nejoblíbenějším vtípkem v Příbrami je říkat mladým klukům, že si je volá trenér k sobě do kanceláře. Na další vtipy se fotbalová Příbram může těšit z repertoáru nového trenéra Pavla Horvátha. Bývalý hráč Plzně je všelijakými fórky doslova pověstný.

FK Neratovice/Byškovice - odpovídal hráč Václav Vorasický



Největší drsňák: Tomáš Chlumecký, Jakub Malák

Největší manekýn: Martin Rejman, Petr Kalabiška

Největší kecal: Daniel Duch, Martin Rejman

Největší nervák: Jakub Pajkrt

Největší pařmen: všichni mladí

Největší spáč: Lukáš Bucha, Jakub Pajkrt

Největší jedlík: Jan Kalabis

Mistr sociálních sítí: kustod Radek Rehák, Daniel Duch

FK Kolín – odpovídal trenér Petr Pavlík



Největší drsňák: Lukáš Šindelář

Největší manekýn: Milan Vácha

Největší srandista: Jan Škoda

Největší kecal: Štěpán Urban

Největší nervák: Martin Štancl

Největší pařmen: Dominik Veselý

Největší spáč: Michal Kubát

Největší jedlík: Michal Kubát

Mistr sociálních sítí: Dominik Veselý

FK Čáslav, odpovídali sekretář klubu Radek Zoufalý, vedoucí mužstva David Dastych a kapitán mužstva Jakub Vančura

Největší drsňáci: Jakub Vančura, Jan Hannich, Kamil Petrů

Největší manekýn: Michal Král

Největší srandista: Adam Ronovský, Peter Mráz, Jan Strnad

Největší kecal: Peter Mráz, Jakub Svoboda, Ondřej Trekoval

Největší nervák: Kamil Petrů, Peter Mráz

Největší pařmen: Jakub Svoboda, Kamil Petrů, Adam Ronovský

Největší spáč: Stanislav Kořínek, Tomáš Kopp, Kamil Petrů

Největší jedlík: Jan Strnad, Jan Hannich

Mistr sociálních sítí: Jakub Kořínek, Jiří Čuchal, Michal Král

Největší spáč Čáslavi? Dle kapitána Jakuba Vančury je jím jednoznačně Kamil Petrů. „Byl jsem s ním na soustředění na pokoji a prospal ho celé,“ řekl Vančura. Naopak u největších pařmenů byl opatrnější. „Těžko vybrat. Na mé poměry jsou tam všichni moc slušní,“ uznal kapitán.

SK Benátky nad Jizerou – odpovídal záložník Ondřej Komma



Největší drsňák: Jan Kysela

Největší manekýn: Radim Straka

Největší srandista: Jan Mižič

Největší kecal: Dominik Košek

Největší nervák: Milan Macek

Největší pařmen: Jan Zabilanský

Největší spáč: Ondřej Komma

Největší jedlík: Jakub Sudek

Mistr sociálních sítí: Jakub Sudek

FC Vlašim – odpovídal obránce Jakub Štochl

Největší drsňák: Dominik Hašek

Největší manekýn: Alexander Jakubov

Největší srandista: Petr Průcha

Největší kecal: Jirka Januška

Největší nervák: Ladislav Janda

Největší pařmen: Milan Kadlec

Největší spáč: Oskar Fotr

Největší jedlík: Jakub Štochl

Mistr sociálních sítí: Michal Vrána

Vlašimským manekýnem je Alexander Jakubov. Napovídá tomu už jen to, že zrcadlo v kabině visí hned vedle místa, kde sedí. „Gel a momentálně i čelenka se perou s kopačkama o jeho nejlepší fotbalovou pomůcku,“ přiznal s úsměvem Štochl. Mistrem sociálních sítí je zase Michal Vrána. „Bez mobilu nevydrží ani chvilku. Taky už za to v kase má pár pokut,“ dodal Štochl. Okomentoval i spáče Oskara Fotra: „U nás už se proslavil svoji spací polohou Osky v rakvi. Z té ho opravdu nikdo nemůže vzbudit.“

SS Ostrá – odpovídal kapitán Petr Vobořil



Největší drsňák: Daniel Poběrežský

Největší manekýn: Petr Vobořil

Největší srandista: Petr Jackl

Největší kecal: Daniel Hudec

Největší nervák: Matěj Horák

Největší pařmen: Stanislav Smetana

Největší spáč: Kamil Mareš

Největší jedlík: Jan Knobloch

Mistr sociálních sítí: Jakub Řezníček



Památná sázka. „V kabině jsem navrhl, že si před tréninkem, kdy bylo asi 35 stupňů, dáme střižbu o to, kdo půjde trénovat v šusťákovce. To jsem byl tenkrát fakt hodně zpocenej,“ vzpomíná na netradiční zpestření tréninkové jednotky Petr Vobořil.