Na atraktivní konfrontace se mohou těšit zejména v Komárově, Kolíně, Sedlčanech a Berouně, kam zavítají celky působící ve Fortuna národní lize, tedy ve druhé nejvyšší soutěži.

„Moc se těšíme na trenéra Vrabce, určitě si pokecáme, ale na hřišti nedáme nic zadarmo,“ nechali se už slyšet v přeborovém Komárově (postoupil z krajského poháru), jehož dres obléká několik hráčů, kteří pod Petrem Vrabcem postoupili s tehdejším Hořovickem do třetí ligy a nyní se postaví proti jeho Ústí.

Na rozdíl od minulých let pohárová soutěž nezačíná předkolem, o jehož zrušení pro letošek rozhodl výkonný výbor Fotbalové asociace ČR. Do pavouka se tak dostaly pouze týmy, které v loňském ročníku Mol cupu postoupily z předkola do hlavní části soutěže.

Program 1. kola: Kosmonosy – Aritma Praha, Komárov – Ústí nad Labem, Vysoké Mýto – Zápy, Libiš – Loko Vltavín, Březová – Zbuzany, Most-Souš – Králův Dvůr, Sedlčany – Vyšehrad, Brandýs n. L. - Domažlice, Velké Hamry – Vlašim, Kolín – Pardubice, Český Brod – Písek, Slaný – Hostouň, Velvary – Dobříš, Beroun – Viktoria Žižkov, Kladno – Benešov, Chomutov – Povltavská fotbalová akademie.