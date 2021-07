Oba celky budou hrát v úvodním kole pohárové soutěže venku a budou plnit roli papírových favoritů. Představí se totiž na hřištích divizních soupeřů. Zatímco Vlašim čeká cesta do Berouna, Benešov čeká duel v Soběslavi.

Velké pozdvižení se pak očekává v Kladně. Tam přijedou třetiligové Domažlice a přivezou i svou nejzářivější posilu, ještě nedávno obránce Plzně Davida Limberského. Skvělý soupeř pojede také do Komárova na Berounsku - Viktorie Žižkov. Ta má kádr budovaný pro postup do nejvyšší soutěže, navíc její tým posílili tři borci z Egypta. Třeba to budou budoucí Salahové, o to lepší zápas fandy v Komárově čeká. Na Příbramsku se pak představí druholigové Táborsko, které na domácí půdě vyzvou Sedlčany.

Středočeské celky v 1. kole MOL Cupu - hraje se 11. srpna:

Dobříš - Hostouň

Admira Praha – Příbram

Aritma – Povltavská FA

Beroun – Vlašim

Brandýs n/L – Chlumec n/C

Březová – Králův Dvůr

Český Brod – Vltavín

Dvůr Králové – Zápy

Kladno – Domažlice

Kolín – Karlovy vary

Komárov – Žižkov

Kosmonosy – Dukla Praha

Libčany – Zbuzany

Neratovice – Varnsdorf

Sedlčany – Táborsko

Slaný – Velvary

Soběslav - Benešov

Tochovice – Most/Souš