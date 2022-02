Minulý týden jste na domácím hřišti přivítali nejprve rezervu Baníku Ostrava. Zápas nabídl zajímavou podívanou. Jak ho hodnotíte? Duel s Baníkem byl dobrou zkouškou pro náš tým. Utkání mělo z obou stran skvělou úroveň a slušné tempo. Od soupeře jsem popravdě takovou kvalitu nečekal, přijel k utkání se třinácti hráči. I přes to si jejich tým dokázal držet po celý zápas vysoké tempo a agresivitu. Jak jsem řekl, tak pro náš to byla dobrá zkouška, protože si myslím, že podobná střetnutí nás na jaře čekají ve druhé lize. K vidění byly z naší strany dobré individuální výkony a jsem rád, že i přes špatný vstup a nepříznivý vývoj se nám povedlo utkání otočit během prvního poločasu a zvítězit.

Ovšem poslední utkání s Duklou již tak povedené nebylo. Ovlivnila zápas i početná marodka?

Čekali jsme, že v této fázi přípravy budeme mít k dispozici větší počet hráčů a budeme moci sestavu více protočit, ale bohužel nás trápí právě početná marodka, a to se projevilo i v utkání. Zápas s Duklou nám zakončoval náročnější cyklus, kdy jsme sehráli celkem tři utkání během týdne, což na hráčích bylo znát. Hlavně v momentu, kdy jsme potřebovali reagovat na nepříznivý vývoj. Hráči měli těžké nohy a bylo vidět, že toho mají dost a nebyla tam síla soupeře zmáčknout. Jinak jsou dobře připravení a nebylo to tím, že by se hrálo třetí utkání v řadě.

V čem tedy byla chyba?

V tom, že jsme měli zápas odehrát ve větší kvalitě. Měli jsme rychlé ztráty míčů a nedokázali jsme si odpočinout na míči a hlavně nám nešla finální a předfinální fáze. Šli jsme sice do vedení, ale poté už se nedostali do žádné vážnější šance. Utkání jsme si samozřejmě rozebrali a vyhodnotili.

Marodka je tedy nyní to, co vám dělá vrásky na čele?

Samozřejmě, že nás to mrzí a je to špatně. Všichni děláme maximum, aby se nám marodi co nejrychleji vrátili do sestavy, ale bohužel nejde nic uspěchat a chce to ještě čas. Dlouhodobě nám chybí Janda, Zlatohlávek a Toula. U těchto hráčů je zatím konkrétní termín návratu na hřiště těžké odhadovat.

Budete na vzniklou situaci reagovat posílením kádru?

Šíře kádru nás nyní trochu limituje a společně s vedením pracujeme na tom, abychom situaci řešili. V jednání máme aktuálně možný příchod dvou hráčů. Konkrétní však zatím nebudu a uvidíme, jak se vše povede vyřešit.

Jak to vypadá s příjezdem Abdallaha Gninga?

Na tom se stále intenzivně pracuje. Vše by mělo být připraveno a zaregistrováno. Nyní se čeká ještě na administrativní potvrzení víza, tak aby mohl Abdallah přiletět a připojit se k našemu týmu. Věřím tomu, že se tak stane v brzké budoucnosti, protože nám schází právě hrotový hráč, kterým on je.

Střelecky se nyní daří i jiným hráčům. Například Jonáš Kneifel je v tomto ohledu vidět.

Jsem rád, že se mu daří. Je vidět, že nejen Kneifel, ale například i Jurásek nyní vidí svou šanci, jak si říct o to, aby zůstali v sestavě. Oba mají šanci se nyní v sestavě uchytit, ale musím říci, že u obou je i prostor na zlepšení.

Co John Solomon. Je u něj vidět zlepšení oproti minulým týdnům?

John umí být rozdílový hráč. Vidět to bylo například v utkání s Jihlavou, kdy mu patřil první poločas. Byl u všech tří našich branek a ještě trefil tyč. Ovšem poslední zápas s Duklou se mu nepovedl. Je to mladý hráč, který se tady adaptuje a zvyká si na zdejší podmínky. Je na něm vidět určité zlepšení, ale stále s ním pracujeme.

V sobotu vás čeká další utkání. Uzpůsobili jste program přípravy i s ohledem na současný stav kádru?

Kluci měli po utkání s Duklou podle plánu dva dny volno, aby si trochu odpočinuli. Samozřejmě reagujeme i na aktuální dění v kádru a uzpůsobujeme se tomu. Věřím, že sobotní utkání pro nás bude dobrou prověrkou a zároveň věřím tomu, že tým bude připravený a kluci na sebe budou chtít upozornit, aby se dostali do sestavy.

Autor: Jiří Paýr (FC Vlašim)