Kromě žákovských kategorií hraji celou svojí kariéru v útoku.

Jak střílíte góly nejčastěji?

Nejčastěji svojí levou nohou ve vápně, pravá je na opírání a hlavou neumím. (směje se)

Milan ČapekZdroj: IS fotbalCo je vaším střeleckým rekordem v jednom zápase? Těch zmiňovaných sedm nebo to někdy bylo ještě lepší?

Sedm je moje maximum.

A co váš sezonní střelecký rekord?

Asi 51 gólů v sezoně v Rakousku, když jsme slavili postup.

V této sezoně máte na kontě už 28 gólů a vedete tabulku střelců. Sledujete statistiky? Láká vás tuto soutěž vyhrát?

Vím, že je tam více střelců tuto sezónu, ale detailně to tolik nesleduji. V mém věku už to není priorita vyhrát střelce a navíc vynechávám už více zápasů a ani nevím, kolik jich stihnu do konce soutěže odehrát.

Máte v kariéře nějaký jeden konkrétní gól, který vám utkvěl v paměti? Rozhodl důležitý zápas nebo byl nějaký exkluzivní?

Asi gól proti Rapidu Víděň v přátelském utkání. Rozhodně ale nerozhodl o naší výhře. (směje se)

Pojďme zpátky k minulému víkendu a této sezoně… Blaník Načeradec jste porazili 5:1, což vypadá jako jednoznačné vítězství, ale když se podívám na minuty vstřelených gólů, tak to asi stálo více sil, než se na první pohled zdá, že?

Nebyl to jednoduchý zápas, ale v jarní části se nám nedaří vstřelit první branku, abychom se trochu uklidnili a potom musíme dotahovat. A dokud má soupeř dostatek sil, tak je to pro nás složitější.

Zlomily to definitivně vaše dva slepené góly mezi 63. a 68. minutou?

Soupeř už druhý poločas neměl tolik sil a po čtvrtém gólu už se pouze zápas dohrával.

Zázemí FK Trhový Štěpánov patří k nejlepším na okrese.

V tabulce jste třetí za kralující dvojicí Bílkovice - Popovice. Je to aktuálně třetí místo pro vás osobně dobrý výsledek? Mohlo to být i lepší?

Myslím, že to odpovídá našim možnostem. Kdybychom se stále scházeli v plné síle, tak by to mohlo být lepší určitě.

Jsou ve vašem týmu ambice i zabojovat o postup do okresního přeboru?

Máme spoustu mladých hráčů, kteří ještě chvíli potřebují čas se vykopat a třeba při vhodném doplnění kádru o tom můžeme přemýšlet, ale to je otázka příštích roků.

Jak se vám v Trhovém Štěpánově hraje? Jakou máte partu a co máte na klubu rád?

V Trhovém Štěpánově jsem spokojený. Parta je super. V klubu je na III. třídu super zázemí a podmínky pro fotbal na této úrovni.