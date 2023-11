Už je to přibližně měsíc a půl, co jste skončil v A-týmu Vlašimi. Přebolelo vás vyřazení, nebo ještě ne? Myslím si, že tohle nikdy nepřebolí. Ve mně tohle bude dlouho, ne-li napořád. Mrzí to…

Je to z toho důvodu, že jste vlašimský patriot?

Přesně tak. Člověk si v rodném městě a mateřském klubu představuje konec trošku jinak než touto formou a ještě po tolika letech.

Na základě čeho jste byl po utkání ve Velvarech nucen odejít a vyřazen z kádru?

Na základě rozhovoru mezi čtyřma očima dvou dospělých mužů. Přičemž jeden ten rozhovor neunesl. A přenesl to do úplně jiné roviny.

Ve Velvarech jste přitom nastoupil v základu …

Hrál jsem poločas pravého obránce….

Stalo se něco o přestávce?

Nestalo se vůbec nic. Dostal jsem informaci, že do druhého poločasu nenastoupím.

Vám je už 34 let. Už jste sám cítil, že se blíží konec na profesionální úrovni?

Samozřejmě. Sám jsem věděl, že se blíží. Hlavně jsem to cítil ve chvíli, když mě celý rok provázela zranění. Vracel jsem se po jednom, pak se hned stalo druhé, třetí. Věděl jsem, že se konec blíží a každé další zranění by byla tečka. O to víc jsem se snažil udržovat, být zdravý a mít formu, abych mohl uzavřít kariéru na hřišti. Myslím, že se mi to i povedlo, ale “jedna osoba“ si myslela něco jiného.

Předseda Petr Lajda v klubovém rozhovoru nastínil, že váš odchod z týmu je pro něj citlivé téma a tak se pro vás bude chystat rozlučka, abyste se mohl rozloučit s diváky. Jak tohle vnímáte?

Vůbec jsme se s ním o tomhle nebavil. Jde to mimo mě.

Myslíte si, že by klub vyřadil v budoucnu vaše číslo dresu jako patriota?

Nevím.

Na který zápas v dresu Vlašimi budete vzpomínat v rámci kariéry?

Rozhodně, když jsem dal hattrick v zápase s Ústím nad Labem ve druhé lize. Potom třeba zápas na Bohemians, kdy jsme postoupili v poháru na penalty. Další ještě v Ostravě na Baníku. Sice jsme ho prohráli, ale rozhodně jsme nebyli horší. Byla krásná divácká návštěva a tehdy jsme hráli nejlepší fotbal a měli nejlepší tým za dobu mého působení ve Vlašimi. Následně ale skončil trenér Hašek a pak se po sezoně kluci rozutekli. Dál budu vzpomínat na naše domácí zápasy, které se rozhodovali v závěru, kdy nás lidé dotáhli k vítězství.

K jak velké proměně za ty roky z vašeho pohledu ve Vlašimi došlo?

K obrovské. Dřív jsme byli profesionální tým amatérů.

A teď?

Pořád to je na úrovni Vlašimi a celé se to posunulo o x levelů nahoru. Když je teď tady někdo a stěžuje si na něco, tak bych mu přál, aby si zažil dobu, kdy jsem byl mladý já a měli jsme jedny věci na trénování celý týden. Nic se nepralo a další věci ohledně fungování věcí a lidí kolem A mužstva je teď už na vysoké úrovni.

Posouvá se Vlašim vašima očima dopředu?

Myslím si, že určitě. Ale není to jen o výsledcích a postavení v tabulce.

Jde správným směrem?

V rámci udržení ve druhé lize ano. Myslím, si že jde. Ve vedení jsou lidi, kteří svou práci dělají dobře a věnují se tomu tak, aby organizace fungovala co nejlépe.

Už víte, co budete dělat v budoucnu?

Co se týče fotbalu, přemýšlím co dál s hráčskou kariérou. Jsem doma a nehraju. Můj pohled byl takový, že bych skončil úplně a našel si práci. Život bude bez fotbalu.

Pokračování na amatérské bázi nepřichází pro vás v úvahu?

Teď jsem byl takhle nastavený, třeba se mi to rozleží v hlavě. Třeba přijdou nějaké nabídky. Už jich přišlo hodně. Možná si to ještě rozmyslím a nějaká mě osloví. Mám taky malého syna a podle toho se rozhodnu. Uvidíme, jak to bude.

Přichází řada se posunout do řad managementu?

Uvidíme. Dělám mládež a věci okolo ní, tak třeba v klubu působit budu.

Nyní jste u mládeže. Co tam?

Dělám manažera. Pozoruji naše mladé hráče, kdo z nich by se třeba mohl někam posunout. Ať už například směrem k našemu A mužstvu nebo i jinak. Komunikuji se všemi trenéry, hlavně se šéftrenérem. Ale pak i s dalšími, co se týče vybavení a příspěvků pro hráče. K tomu dotace v rámci projektu Můj klub. Dál žádosti o licence a tak dále.

Jste i ve Výkonném výboru Okresního fotbalového svazu Benešov. Máte k funkcionařině blízko?

Je to možné (směje se). Sice se až jako takový bafuňář nevidím, ale mám fotbal rád.

Na jaké pozici byste se tak nejraději viděl?

To vůbec nevím. Uvidíme, čas ukáže.