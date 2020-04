ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jak vnímáte stav, který panuje v Nizozemsku kvůli koronaviru?

Předně chci říct, že se celosvětově nejedná o lehkou situaci. Co se teď děje, je šílené. Nizozemci to od začátku vzali na lehkou váhu. Celkový počet nakažených i obětí je toho bohužel důkazem. Ani přesto se ale jejich postoj nemění. Co se týká pohybu, tak lidé se žádným způsobem neomezují. Většina si chodí na veřejnosti, jak chce. Asi vás to překvapí, ale jsem tady skoro jediný, kdo se na ulici chrání a nosí respirátor, případně roušku.

Dá se s tím něco dělat?

Je to složité. Jde o individuální přístup každého jedince. Dal bych za příklad Českou republiku. Co mám zprávy, tak u nás jsou opatření, která lidé dodržují. Já věřím, že každou chvíli se tak stane i tady. Plnit pokyny je základ, abychom virus porazili.

Jak nyní vypadá váš každodenní program?

Dostali jsme od klubu individuální plán a GPS, aby nás trenéři měli pod kontrolou. Chodím tedy běhat do lesa a doma cvičím. Dá to celkem i zabrat, ale jsem profesionál a je to má práce. Jinak telefonuji hlavně s rodinou a kamarády, takže ten den docela uteče. Je ale nezvyk, když nemáte každý den míč u nohy.

Co na dění v Nizozemsku říká vaše rodina?

Jsme v kontaktu každý den, což ale platí celých pět let, co jsem tady. Samozřejmě, že rodiče mají strach, to je normální. Ujišťuji je, že se hlídám a dodržuji preventivní opatření.

Váš bratr Jan je rovněž profesionálním fotbalistou (hraje za 1. FK Příbram pozn. red.), zažívá tak něco podobného. Bavíte se spolu o současném stavu?

Řešíme různé věci, ale logicky i fotbal. Bohužel teď nám nezbývá, než čekat. Jinak je ovšem hezké, že oba hrajeme na profesionální úrovni a můžeme se vzájemně podporovat.

V minulých dnech bylo rozhodnuto, že ligové soutěže v Nizozemsku včetně vaší Eerste Divisie budou odloženy minimálně do 1. června. Vidíte reálně šanci, že se sezona dohraje?

Abych se přiznal, sám nevím… (přemýšlí)

Vy osobně jste pro to, aby se ročník dohrál?

Z celé situace jsem hodně nesvůj, je to těžké. Jedna věc je, že jsem tady kvůli fotbalu, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že zdraví nás všech je nejdůležitější. Uvidíme, jak se to všechno nakonec vykreslí.

Na momentální situaci doplatil Tomáš Necid, kterému prvoligový Den Haag ukončil smlouvu, zaskočilo vás to?

Jde o velice nepříjemnou věc, ale Necka (přezdívka Tomáše Necida, pozn. red.) je výborný útočník a o jeho služby bude zcela jistě stát celá řada zájemců z evropských soutěží. Naposledy jsme si spolu volali v úterý, kdy říkal, že už je doma v České republice, tak jsem se ho ptal, jak přesun zvládl…

Co říkal?

Že všechno proběhlo v pořádku. Na hranicích neměl žádné problémy.

Nemáte obavy, že by vás mohlo potkat něco podobného?

Mám za sebou v Nijmegenu dobrou sezonu, odehrál jsem všechny zápasy, od klubu cítím podporu a důvěru, takže jsem v klidu.

A co snížení platu, ke kterému teď řada klubů přistupuje?

Zatím se nic takového nestalo.

Závěrem se zastavme u vaší kariéry. V Nijmegenu válíte už druhou sezonu, zdá se tedy, že přesun ze Zwolle byl dobrým rozhodnutím, že?

Určitě, máme výborný tým, kvalitní zázemí a skvělé fanoušky. V minulé sezoně se nám sice nepodařilo postoupit do Eredivisie, ale jsem v klubu po všech stránkách spokojený a krok, který jsem udělal, považuji za posun v kariéře. Troufám si říct, že jsem vyrostl jak výkonnostně, tak i jako člověk.