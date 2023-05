Ano, zatím je to můj rekord.

Byly to čtyři góly ze čtyř šancí nebo jste ještě něco zahodil?

Bohužel, šancí bylo víc, myslím že další dvě tři mohly - nebo spíše měly - skončit gólem.

Z jakých pozic dáváte nejčastěji góly a co byste naopak rád měl lepší?

Nejčastěji se ke gólovému zakončeni dostanu uvnitř pokutového území.

Poslední Libouň jste porazili 7:1, bylo to jasné, jak vypovídá výsledek?

Poločas byl jen 2:1, herně jsme, myslím, byli lepší, ale nedokázali jsme dát góly. Ve druhé půli jsme na začátku dali dva a ty rozhodly. Pro náš tým to byla zasloužená výhra.

V tabulce jste druzí, o tři body za Načeradcem. Je ve vašich plánech bojovat o postup?

V béčku tohle zatím moc neřešíme, jsme rádi, že se daří a že vyhraváme. Jdeme zápas od zápasu, v každém chceme vyhrát.

Jak se vám hraje v Křivsoudově? Jak se vám v klubu líbí? Jakou máte partu v béčku?

Partu máme dobrou, to se pak hraje dobře. (usmívá se) V klubu se mi líbí, máme tu skvělé fanoušky a krásné zázemí.

Nastupují hráči z béčka i pravidelně v B třídě za A tým?

Ano, dva hráči chodí pravidelně s A i s B týmem.

Vy osobně máte na svém kontě devět gólů a vedoucí střelec jen o jeden víc. Sledujete statistiky? Láká vás vyhrát soutěž kanonýrů?

Upřímně, před Libouní jsem se na to nedíval, sám jsem ani nevěděl, kolik mám gólů. Bavili jsme se o tom s kamarádem při cestě ze zápasu. Doma mi to nedalo, podíval jsem se na statistiky a byl jsem příjemně překvapen, že těch gólu už je devět. Kdybych náhodou vyhrál soutěž kanonýrů, bylo by to hezké a určitě nečekané, ale důležité je další zápasy vyhrát.

Pojďme z benešovské IV. třídy úplně nahoru. Komu se v křivsoudovské kabině více fandí? Spartě nebo Slavii?

Řekl bych, že tak půl na půl.

Jak je to u vás? Co jste říkal na derby a je podle vás v lize rozhodnuto?

Jako sparťan, bych si přál, aby rozhodnuto bylo, ale stát se může cokoliv. Nicméně doufám, že si to Sparta pohlídá a titul vyhraje. Má k tomu skvěle nakročeno.