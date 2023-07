Fotbalistům Nespek se povedlo zvítězit v předkole MOL Cupu, když na domácím trávníku porazili Komárov 2:1. Kvalifikovali se tak do hlavní fáze tuzemské pohárové soutěže.

V brance Komárova nastoupil dvaadvacetiletý Ondřej Bleha. | Foto: FKK

Utkali se staří známí. Komárov odehrál v krajských soutěžích několik bitev, naposledy v dubnu předchozího roku, kdy komárovští fotbalisté zvítězili 4:1. Pak oslavil postup do divize. V té se udrželi a Nespeky je o rok později napodobily. Na utkání divizních týmů v Mol Cupu byla zvědava velká divácká návštěva, na duel přišlo 245 diváků.

Hosté přijeli do Nespek ve velmi okleštěné sestavě, scházeli například zranění Mojdl a Lukavský. Domácí představili v průběhu utkání několik nových tváří. Navíc se jim vydařil vstup do utkání, když na konci první čtvrthodiny otevřel skóre kanonýr Martin Turek. Skóre 1:0 vydrželo až do přestávky.

Diváci pak čekali na další góly až na závěr, když nejprve Nespeky uklidnil Roman Vojkůvka, který se prosadil poté, co byl sedm minut na hřišti. Jenže o dramatický závěr se postaral minutu před koncem Valerii Lehedza, který se už na jaře prosazoval coby dorostenec v komárovském divizním týmu.

Na vyrovnání ale už Komárov nedosáhl, takže napodobil páteční nešťastné vypadnutí Hořovic s Hostouní. Do Mol Cupu naskočí ještě Králův Dvůr v prvním kole, kdy se vydá do Kladna. SK Kladno v předkole vyřadilo Tempo Praha na jeho půdě 3:2. Utkání je plánováno na 9. srpna.

Nespeky – Komárov 2:1 (1:0)

Branky: 16. Turek, 78. Vojkůvka - 89. Lehedza.

Rozhodčí: Švorc, Andras, Gunitš.

ŽK: Melichar – Klimeš.

Diváků: 245.

TJ Sokol Nespeky: Vašák, Snishchuk, Melichar, Hronek, Čaloun (46. Klauz), Bredler, Hudec (79. Máca), Turek (71. Vojkůvka), Skalický (61. Maršoun), Pešta, Petlička (46. Rosenvald). Trenér: Milan Knížek.

FK Komárov: Bleha, Klimeš, Lang, Pužík, Ženíšek, Vokáč I, Vokáč II, Břížďala, Zítek (67. Peták), Krejča, Lehedza. Trenér: Marcel Mácha.