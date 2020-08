Účastník ČFL byl sice favoritem, ale domácí patří ke špičkovým mužstvům divize, a že bude rozdíl tak drastický, to nečekali asi ani hosté. Dominovali ale drtivě ve všech ohledech. Už ve třetí minutě vedli 2:0, v poločase 6:1. Vycházela jim koncovka, a navíc jim zkoprnělí domácí darovali góly žákovskými chybami.

Znát byli i zkušení ex-ligoví borci hostů. Kalod dal dvě branky, Lička také skóroval. Kalod otevřel skóre už po minutě přesnou hlavičkovou dorážkou rány Filipa, následně se po centru Dufka opět hlavou trefil J. Vosáhlo. Gól na 0:3 jde za brankářem Kindlem, ten ho doslova nabídl minelou Dufkovi. A když Holub přesnou hlavou po centru Čížka pěkně snížil, vzápětí nechali domácí na vápně volného Ličku a jeho výstavní rána skončila v šibenici.

V poslední minutě poločasu ještě dodělal Kladenské rozhodčí Mudra, který viděl po centru Srba ruku a pískl přísnou penaltu, z níž Vrňák nezaváhal.

Těžko říci, co se dělo v kladenské kabině, ale něco se stát muselo. Domácí poslali na hřišti čtyři mladé borce, tým najednou začal hrát úplně jinak a hosté najednou nevěděli, kde jim hlavy stojí. Po dvou rohových kopech Čížka to bleskově bylo 3:6, když se trefili Stříška a opět Holub. V 64. minutě navíc potrestal faul na Donáta z penalty Hanzlík.

Hostům se navíc dost ošklivě zranil stoper Petro (krvavá rána na hlavě) a další úder připravil Benešovu nezastavitelný Čížek, jehož centr proskotačil až do brány opět váhajícího Rotbauera – 5:6!

Domácí mohli s klidem i vyrovnat, další úžasný centr Čížka ale Hanzlík poslal metr vedle. Hosté pak už těsný náskok uhájili.

"Pro nás trenéry jsou takové zápasy těžké, ale celkově jsme rád za jeho kvalitu. A že to Kladno po půli nezabalilo a ukázalo, že to myslí s postupem vážně," mínil trenér Benešova, bývalý výborný prvoligový hráč Josef Laštovka. "Já Kladnu budu fandit, protože mají zajímavý tým a chtějí hrát fotbal. A pro jejich i naše mladé kluky je lepší, aby zápasy vypadaly takhle než hrát na jeden gól. Nicméně my si musíme vyříkat druhou půli, v níž jsme dělali naivní chyby a dostali čtyři góly ze standardek. V soutěži nás na úvod čekají týmy s rovněž výbornými standardkami a musíme se na něj zaměřit," dodal Josef Laštovka.

Domácí hrdina zápasu David Čížek díky své skvělé kopací technice vykouzlil tři gólové asistence a jednu branku přidal sám. Přesto po zápase kroutil hlavou. "Ještě včera jsme se smál, jak může Barcelona dostat osm gólů. Sám jsem takový první poločas nikdy nezažil, ani v přípravce. S čím pak jít do druhé půle? Prostě jsme si řekli, že to odmakáme, že budeme presovat a asi jsme viděli, že takhle je třeba hrát celý zápas," zlobil se David Čížek, podle něhož byl o přestávce v kabině solidní průvan. "Každopádně vyhrát půli 4:0, to jsme asi také nezažil a mohli jsme dát i pátého góla. Potřebovali jsme tak deset minut," usmál se na závěr hrdina zápasu.

SK Kladno – SK Benešov 5:6 (1:6)

Branky: 31. a 48. Holub, 47. Stříška, 64. Hanzlík, 75. Čížek – 1. 14. Kalod, 3. J. Vosáhlo, 20. Dufek, 32. Lička, 45. Vrňák (PK). Rozhodčí: Mudra – Hodek, Fencl.

Kladno: Kindl – Ježdík, Janda, Hanzlík, Nosek (46. Stříška) – Čížek, Říha (46. Donát), Holub, Pospíšil (72. Dejčmar) – Tóth (46.Procházka) – Šnobl (46. Šíma).

Benešov: Rotbauer – Lupač, Pedro (68. Krunert), Vrňák, J. Vosáhlo – Dufek, Brokeš, Filip, Lička, Srb (60. Meszároš) – Kalod (60. Tomek).