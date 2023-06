Čtyři góly do sítě Krhanic a návrat do čela tabulky střelců skupiny A III. třídy.…

Myslím, že jednou jsem jich dal pět.

Byly to čtyři góly ze čtyř šancí nebo jste i něco zahodil? Ptám se i proto, že vaše góly jste vměstnal mezi 51. a 84. minutu.

V prvním poločase jsem měl asi tři šance, ale neproměnil je. Naštěstí po jedné z nich dal gól Kamil Kulhavý.

Jaký to byl zápas z vašeho pohledu? Od rychlého gólu šlo všechno hladce?

V první půli byly lepší Krhanice, prvních třicet minut. Báli jsme se, že to bude horší, ve druhém poločase ale odešly fyzicky. Škoda, že tam hrají hodně starší kluci, jinak mají dobrý tým.

Postup o soutěž výš už máte dlouho v kapse. Bylo to vaším cílem pro tuto sezonu?

Byl! Od prvního kola, vlastně už pár let, je to naším cílem. Šli jsme do toho s tím, že to chceme vyhrát a udělat si hezky žízeň. (směje se)

Vítězná radost Pyšel po úspěšném derby proti Čerčanům.Zdroj: archiv hráče

Během 24 zápasů jste jen dvakrát ztratili - za remízu a prohru…

Při remíze v Bystřici se nás sešlo málo. Prohra byla ve druhém kole ve Václavicích, kde se hraje těžce každému. Jeli jsme tam po výhře v derby s Čerčany v prvním kole a asi tak trochu s nosánkem nahoru. (směje se)

Máte střílení gólů v popisu práce po celou kariéru?

V žácích jsem střílel góly. V Benešově mě dali na beka, tam moc ne, ale pak jsem zase hrál v Hrusicích a Pyšelech v útoku.

Je nějaký gól, na který jste pyšný?

Tuhle sezonu na jaře v Soběhrdech se mi povedl gól z naší půlky. Kamil Kulhavý mi přihrál balon, já koukal, že gólman je venku na vápně, zkusil to a padlo to tam.

Díky čtyřem gólům jste se vyšvihl do čela tabulky střelců v soutěži. Sledujete statistiky? Určitě je lákavé být nejlepším střelcem sezony…

Kecal bych, kdyby ne. Sleduju to od konce podzimu. De facto jsem celou dobu vedl, Kuba Bártík ze Soběhrd mě na chvíli předběhl, ale doufám, že se mu to už nepovede.

Jak se vám hraje v Pyšelech? Co se na klubu nejvíce líbí? Jakou máte partu?

Zázemí máme perfektní od doby, kdy se u nás hrála A třída. Klub šlape perfektně. Díky pánům Sládkovi a Plockovi, kteří do toho dávají hodně, celé naše vedení šlape a snaží se pro mládež, pro nás. Parta je bezpochyby super. Tenhle rok si to tak sedlo, že by pro nás bylo neúspěchem nepostoupit. Chtěl bych za tuto úspěšnou postupovou sezonu moc poděkovat všem spoluhráčům, trenérům a vedení!