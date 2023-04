Martine, během minulého víkendu jste si připsal hattrick. Tři góly jste nasázel do sítě Tichonic. Dal jste někdy v jednom zápase i více gólů? Tak od doby, co jsem začal s fotbalem, jsem hrál v obraně a gólů jsem moc nedával. Na útočných postech se pohybuju druhou sezonu a tuším že, dvakrát se mi podařilo dát čtyři góly za zápas.

Bylo to v tomto utkání tak, že jste dal tři góly ze tří šancí nebo mohlo být tref nakonec ještě víc? Cítil jste, že jich ještě pár přidáte, když ten hattrick jste měl na kontě už po půl hodině hry?

Z prvních třech šancí mi tam padly tři góly, chtěl jsem další ještě přidat a šance určitě byly. Ale slovy našeho golmana Filipa Veselého, jsem dřevák. (směje se)

Jaký to byl z vašeho pohledu zápas? Prakticky se startem druhé půle to bylo už o šest gólů.

Ano, začátkem druhé půle jsme hned dali dva góly. Poté proběhlo střídání, různé změny, zkoušely se nové věci a jen jsme kontrolovali zápas. Bohužel, další gól jsme nepřidali i když šance určitě byly.

Na svém kontě máte v sezoně devatenáct tref. Jste s tím vy osobně spokojený?

No vzhledem k tomu, že vím, co jsem všechno neproměnil a že těch tref mohlo být určitě víc, tak spokojený určitě nejsem.

Sledujete statistiky? Lepší je pouze Milan Čapek z Trhového Štěpánova. Lákalo by vás vyhrát soutěž střelců?

Pravidelně statistiky nesleduju, ale teď vím, což bych rád podotknul, že o druhé a třetí místo se dělíme se spoluhráčem Josefem Kopeckým, který má rovněž na kontě devatenáct gólů. Určitě bych rád ještě pár tref přidal, ale jen kvůli týmu. Vyhrát soutěž střelců by byl jen bonus.

Jaké jsou vaše týmové plány? Na druhé příčce ztrácíte na vedoucí Bílkovice momentálně osm bodů. Na třetí Štěpánov naopak máte odstup šesti bodů. Lákalo by vás zabojovat ještě o postup?

Tak v možnostech týmu to určitě je, ale je to jen na nás. A záleží také na Bílkovicích, které jdou zatím bez porážky za postupem, tak jestli to zvládnou nebo budou ztrácet body.

Jak se vám v Popovicích hraje? Přibližte nám váš tým a jeho největší sílu.

V Popovicích jsem celkem krátce, ale hraje se mi tady dobře. Hraju na postech, kde jsem vždycky chtěl hrát a je tu skvělá parta. Naše největší síla? Tak to je určitě náš trenér Petr Slepička.

Pojďme z nejnižších soutěží do té úplně nejvyšší - Kdo vyhraje derby a pak i titul? Komu se budou v kabině více držet palce?

Já nejsem sparťan ani slávista, takže já se jen podívám na fotbal. V kabině se určitě budou držet palce Slavii.