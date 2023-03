Nadcházející víkend bude na Benešovsku hodně chudý, co se týče mistrovských fotbalových utkání. Odehrají se pouze dvě, zbytek týmů zajíždí na půdu soupeře. Doma se představí pouze lídr I. A třídy z Poříčí nad Sázavou a pak také poslední celek této soutěže rezerva Vlašimi. Ostatní týmy se budou rvát na půdě soupeřů.

Fotbal, ilustrační fotografie | Foto: Archiv Deníku

Hodně těžký duel čeká Vlašim, která zajíždí k zápasu loňských účastníků baráže do Opavy. Už v sobotu dopoledne ale vyzve třetiligový Benešov v Praze lídra soutěže ze Žižkova. Odpoledne pak dojde řada na Poříčí. Vedoucí celek I. A třídy bude v domácím prostředí velkým favoritem v souboji s Čelákovicemi a mělo by získat další tři body. Poprvé by k mistrovskému zápasu měly vyběhnout i Votice, jež se představí v Luštěnicích.

V neděli se pak vlašimské béčko pokusí zaskočit mělnickou Pšovku. Lídr krajského přeboru z Nespek pak bude hájit vedoucí příčku v Mnichově Hradišti.

Program víkendu

Sobota – 18. ledna

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

15:00 Opava – Vlašim

ČFL – B

10:15 Žižkov – Benešov

I. A třída

15:00 Poříčí nad Sázavou – Čelákovice, Luštěnice - Votice

Neděle – 19. března

Krajský přebor

15:00 Mnichovo Hradiště - Nespeky

I. A třída

15:00 Vlašim B – Mělník