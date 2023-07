Pan Turek mě kontaktoval asi pět kol před koncem minulé sezony. Benešov o mě měl zájem a docela se mi to líbilo, mám to kousek. V Rakousku bylo hodně cestování a po konzultaci s rodinou jsem se rozhodl, že to vezmu.

Jaký pro vás bude skok do amatérského fotbalu?

Mě hlavně chyběla česká kabina. V Rakousku je všechno jiné. Těšil jsem se, jsem v Benešově spokojený, tréninky mají dobrou úroveň. Jezdím z nich docela zničený, takže člověk má pocit, že něco udělá. Doufám, že to přeneseme do sezony a budeme hrát nahoře.

Benešov chce zpět do ČFL. Jste připraven na to, že na vás bude dost tlak?

Když jsme si volali, tak mi říkali, že mě budou chtít v případě záchrany i sestupu. Mám už něco odkopáno, v tom problém není. My zkušení hráči musíme být nositelé kvality, ukázat klukům nějakou cestu, pomoct slovně nebo výkony na hřišti. Jsme tady, abychom klubu pomohli. Jdeme do toho s tím, že chceme hrát co nejlépe a postoupit.

Foto: Kanonáda! Benešov začal přípravu zostra, Xaverov zpráskal sedmi góly

Za sebou máte první přípravný zápas. Xaverov, tým z pražské I. A třídy, jste porazili 7:1.

I díky tomu, že nám ještě chybí hráči, co byli na dovolené, je dobře, že jsme vzali soupeře, který hraje níže a nemuseli se ve dvanácti lidech honit s třetí ligou. Pro Xaverov to asi nebylo příjemné, ale pochválím je, chtěli hrát fotbal a chvílemi byli vyrovnaným soupeřem.

Původně jste měli hrát s Vlašimí, pro kterou by to byla generálka na start druhé ligy…

Kluby se domluvily na zrušení zápasu. Vlašim je v jiné fázi přípravy, měla to být generálka, rozdíl by byl hodně vidět. Rozhodlo se, že se zápas zruší, hledala se alternativa a vyřešilo se to takhle. Mělo to tak být.

Nepřemýšlel jste při návratu do Česka o profesionálním fotbalu? Co třeba návrat do Příbrami?

Z mojí strany asi ne… Jsou tam věci, které nemohu překousnout. Mrzí mě to. A nejen vůči mě, ale i kvůli tomu, jak se klub chová k odchovancům. Když to vidím jinde, je to ostuda.

Příchod nebyl v plánu, přesto je v Příbrami. Hušbauer: Rozhodl okamžitý zájem

Sledujete ale příbramský fotbal?

Ano, jsem v kontaktu s kluky, se kterými jsem tam působil, s Tomášem Wágnerem. Teď udělali Pepu Hušbauera, který tam začínal. Člověk jim přeje, ale je tam kaňka, která jde těžko smazat.

Myslíte dluhy vůči hráčům?

To je jedno s druhým. Dluhy být mohou, ale je to o komunikaci.

Co jste říkal na přestup zmiňovaného Hušbauera do Příbrami?

Byl jsem překvapený. Žiju tam, ale vůbec se o tom nemluvilo, upekli to na poslední chvíli. Pro Příbram je to dobrá posila. Doufám, že jim pomůže, aby hráli nahoře.

Kapitán je zpět! Breda se téměř po roce vrátil po zranění na hřiště

Budete i nadále trénovat Luhy v okresním přeboru Příbramska?

Ano, na tom se nic nemění. Benešov hraje domácí zápasy ráno, v tom problém nebude. Uvidíme, jak to bude vycházet na venkovní zápasy. Když to nepůjde, odkoučuje to někdo jiný. Kluci jsou na to zvyklí, nějakou dobu už to funguje. Vědí, co po nich chci a to musí plnit, i když tam nebudu.

Jaké je přepínání z role hráče, který pokyny trenéra poslouchá do role trenéra, který je zase naopak dává?

Vůbec žádný problém to není. Na Luhách je to nižší úroveň, okresní přebor, baví mě to. Jsme suverénně nejmenší vesnice v přeboru, máme nějakých 130 obyvatel. Těší mě, když vidím, komu jsme schopní sebrat body, jsou to města. V klubu jsou místní kluci, kovaní luhováci, toho si nejvíc vážím.

Až jednou skončíte jako hráč, chtěl byste pokračovat v trenéřině?

To ještě úplně nevím. Dokud to půjde, chci hrát. Zdraví drží dobře. Myslím, že nějakou dobu by to ještě trvat mohlo. U fotbalu bych zůstat chtěl, ale jestli v roli trenéra? Za pár let budu vědět. (usmívá se)