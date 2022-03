Hosté přijeli do Votic bez čtyř hráčů. I tak ale měli lepší vstup, když jim patřilo dvacet minut po úvodním výkopu. Domácí si málem dali i vlastní gól, avšak míč naštěstí skončil na tyči. Od té doby byl celek z Benešovska lepším týmem a převahu zúročil Navrátil, který poslal míč do rohu brány.

Votice musely čelit po přestávce lepšímu výkonu hostů, nicméně jim zabránil dostat se do vážnějších příležitostí. „Byla tam spousta standardek, rohů, ale nedotlačili jsme to tam. Oni zase běhali do brejků, ale nic nedali, takže jsme měli šanci až do konce a brácha Lukáš mohl v poslední minutě vyrovnat. Ale míč si dlouho rovnal a nic z toho nebylo,“ litoval Jan Mrázek a mrzelo ho také zranění velké opory zadních řad Ducára. „Hlavně musíme začít zase poctivě trénovat, tohle byla facka za to, kolik jsme tomu dali minulý týden,“ měl jasno Mrázek.

Hráči Nového Strašecí přitom byli natěšení i na první zápas venku, ale ve Voticích moc dobře nezahráli a po zásluze padli 0:1. „Poprvé jsme pořádně v týdnu nepotrénovali, navíc se přidaly nějaké absence a tohle je výsledek,“ zlobil se hrající trenér Jan Mrázek.

Votice – Nové Strašecí 1:0 (1:0)

Branka: 34. Navrátil. Rozhodčí: Šmejkal. Diváků: 90.