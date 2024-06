Celou kariéru spojil pouze s Benešovem od sedmi let, kdy poprvé přišel na…

„Je to doma!“ řekl si sám pro sebe trenér Kondraci Otakar Sladkovský, když jeho tým zvládl poslední krok v Maršovicích po výhře 4:0. Poslední krok sice bývá nejtěžší, ale v podání vítěze okresního přeboru se jednalo o celkem jednoduchý počin. „Je to pěkné. Návrat do kraje byl náš dlouhodobý cíl a jsme rádi, že se nám povedl,“ řekl 58letý kouč.