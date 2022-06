Baník pokračoval v parádních výkonech i ve Zlaté skupině. Zbrojovce nastříleli jeho hráči 14 gólů, Slavii 10 a Spartě 6. Vyrovnaná utkání sehrál Baník jen proti Pardubicím, které porazil těsně 3:2, a jedinou ztrátu utrpěl se Spartou Brno po remíze 2:2. Jak se později ukázalo, duel těchto dvou družstev byl soubojem pozdějších vítězů z Baníku Ostrava s druhým týmem turnaje Spartou Brno. Pro Spartu Brno bylo hodně prestižní utkání s její pražskou jmenovkyní, když úspěšnější byla po výhře 4:3 ta brněnská. I díky tomuto vítězství odsunuli mladí Brňané Spartu Praha na 3. příčku.

Ve Zlaté skupině usiloval vítězný Baník nejen o triumf v turnaji, ale i o celkové prvenství svého klubu v PLANEO CUPU. Největšími soupeři ostravských mladíků byli ve Zlaté skupině pražské týmy Sparta a Slavia, Slovácko a Zbrojovka Brno. I přes zisk poháru pro nejlepší tým kategorie U8, scházely Baníku k celkovému vítězství čtyři body. Pohár mládeže FAČR PLANEO CUP tak vyhrála Sparta, právě o čtyři body před Baníkem. O dalších pět bodů zpět zůstali na děleném třetím místě fotbalisté Slavie a Slovácka.

I tentokrát se na finálovém turnaji objevily zajímavé fotbalové osobnosti. V roli tatínka a trenéra Zbrojovky zavítal do Benešova bývalý reprezentant a hráč Zbrojovky, Dněpropetrovsku nebo Sparty Mario Holek. „Kolem fotbalu jsem se nějakou dobu motal, mám samozřejmě děti, a malého syna, a i teď druhého mladšího k fotbalu směřuji. Tak jsem se rozhodl, že se mu budu snažit něco předat a začal jsem je trénovat. A musím říct, že mě to docela baví. Za nás se trénovalo úplně jinak než teď. Různá cvičení a tréninkové jednotky, to je dnes někde jinde. Kluci to mají daleko pestřejší, než jsme to měli my. My jsme hráli na dvě, stříleli jsme a podobně a myslím, že dnes to mají děti různorodější a zajímavější. My jsme na tomto turnaji poprvé a překvapilo mě, jakou to má atmosféru a pro děti je strašně fajn, jak si to užívají. Rodiče dělají super atmosféru, jsou tady fankluby a fakt je to pecka,“ rozpovídal se na turnaji Mario Holek.

Závěr PLANEO CUPU v Benešově si nenechal ujít ani člen Výkonného výboru FAČR Martin Drobný. U Pohár mládeže FAČR se pohybuje už od roku 2017. „U projektu jsem pět let a za mě je to úplně ideální věc. Navíc propojuje všechny sféry, kdy v předkolech a prvních kolech máme mužstva na okresní a krajské úrovni a finálová kola už jsou i na profesionálních klubech. Pro mě je fantastické zjištění, že lidé z klubů na okresní a krajské úrovni, to dělají se stejným zapojením, zápalem a nadšením jako ti z profesionálních klubů. A to si myslím, že je

jeden z největších přínosů těchto mládežnických turnajů. Mládež je základ a myslím, že bez takových turnajů se nemůžeme dočkat žádných úspěchů ani v dospělých,“ řekl v Benešově Martin Drobný.

Planeo Cup 2022, kategorie U8, pořadí

1. FC Baník Ostrava 19 bodů

2.FC Sparta Brno 16 b.

3. AC Sparta Praha 13 b.

4. FK Pardubice 10 b.

5. FC Zbrojovka Brno 10 b.

6. SK Slavia Praha 9 b.

7. FC Slovácko 4 b-

8. FK Varnsdorf 0 b.

Nejlepší hráč Ondřej Škopek – FC Baník Ostrava

Nejlepší střelec Filip Holan– FC Písek

Nejlepší brankář Matěj Krátký– 1. FC Žamberk

Vítězové finálových turnajů

U8 - FC Baník Ostrava

U9 - SK Slavia Praha

U10 - FC Slovan Liberec

U11 - AC Sparta Praha

U12 - FC Zbrojovka Brno

U13 - SK Slavia Praha

