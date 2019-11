1vs1 fotbal se hraje v kulaté aréně ohraničené mantinely o průměru 5x4 metru na vítězné branky. Platí také pravidlo K.O, gól houslemi znamená okamžité vítězství 4:0.

Zejména v základních skupinách skončila většina zápasů houslemi K.O. Jedná se o akční a dynamický sport, kdy míč je stále ve hře a jediným gólem můžete rozhodnout celý zápas, proto je tak oblíbený u diváků.

Nejrychlejší zápas na Mistrovství ČR trval dvě vteřiny a nejdelší čtyři minuty.

Od ranních hodin si mohli 1vs1 fotbal vyzkoušet děti a zájemci z řad veřejnosti. V pravé poledne vypuklo Mistrovství ČR pro hráče starší 15 let, kde se utkalo 35 hráčů z celé ČR od Moravy až po Prahu a dva borci přicestovali až ze Slovenska.

Novinkou oproti předešlým šampionátům byla speciální sportovní protiskluzová podlaha pro lepší komfort hráčů.

Diváci, kteří sledovali zápasy z několika pater v obchodním centru, zajistili výbornou sportovní atmosféru a diváckou kulisu. Atmosféru vylepšil i profesionální sportovní komentátor, dále byly připraveny online výsledky na TV i na internetu, sestřih finálového zápasu, kameraman, fotograf. Hodnotné výhry byly připraveny pro prvních osm hráčů.

Titul mistra České republiky, prize money, metrový pohár, sportovní vybavení a zážitkové vouchery si odvezl Dominik Zdržálek z Vrchlabí, který v dramatickém finále porazil Lubomíra Velčovského.

Stovka diváků v obchodním centru sledovala velmi dramatické finále Mistrovství ČR hrané na dva vítězné zápasy. Panoval stav 1:1 na zápasy a 3:3, atmosféra se dala krájet, buď dáš gól a jsi mistrem a bereš prize money, a nebo ho obdržíš a jsi na druhém místě.

Dominik Zdržálek ukázal své rychlé nohy a může po právu slavit titul mistra ČR. Hraje nejvyšší futsalovou ligu za SK Olympik Mělník a také několikrát nastoupil v reprezentačním výběru ČR futsalu U21. „Vítězství pro mě moc znamená. Už před turnajem jsem si dal takový cíl a trochu se díky tomu vystavil pod tlak. To je ale přesně to, co potřebuji,“ řekl po finále Dominik Zdržálek a poděkoval organizátorům, hlavně Lukáši Řezníčkovi za skvělou organizaci. „A děkuji všem lidem, kteří mi fandili. Moc to pro mě znamená. Týmový sport je krásný, emoce které sdílíte se spoluhráči při vítězstvích, je nádherný. Člověk se má s kým podělit. Tolikrát to ale může i spoluhráčům zkazit, a to není příjemné. Kolikrát si říkám, že někdy závidím sportovcům, kteří dělají individuální sport. Zodpovídají za sebe. Když vyhrají, je to jejich zásluha a když neuspějí, tak jejich chyba. Jsem rád, že jsem si to jednou zkusil a těším se opět za rok,“ dodal Zdržálek.

Zajímavá byla ale i další jména. Druhý Lubomír Velčovský hraje futsalovou veteránskou soutěž za SKP Kolín. Na třetím místě se umístil Blažek Matěj z Prahy, který hraje velký fotbal za Motorlet Praha.

Čtvrtý byl Ondřej Papež z Brna, který hraje velký fotbal za SK Líšeň. Na místě pátém skončil největší favorit Martin Gajdoš z Ústí nad Labem, který překvapivě vypadl už ve čtvrtfinále. Šestý skončil Mohamed Laidi z Prahy, jenž měl nejpočetnější fanklub v obchodním centru. Na místě sedmém skončil nováček Tomáš Ježek z Cítova a na místě osmém pravidelný účastník Kevin Kyzr z Prahy.

Hlavní organizátor Lukáš Řezníček pogratuloval nejlepším borcům a všem hráčům poděkoval za účast. „Po akci jsem obdržel několik pochvalných zpráv za organizaci, a to je pro mě vždy ta nejlepší zpětná vazba, která zahřeje u srdce. Velké poděkování patří partnerům, bez kterých by se tato fotbalová show v obchodním centru nemohla nikdy uskutečnit, děkuji také celému organizačnímu týmu za hladký průběh a přátelskou atmosféru. Nyní už netrpělivě vyhlížíme Mistrovství ČR 2020,“ řekl Lukáš Řezníček.