Klíčové okamžiky úvodního duelu baráže nastaly okolo přestávky. Ke konci první půle proměnil aktivitu domácích Fortelný, když ho dlouhým výkopem našel brankář Grigar, teplický záložník tvrdou přízemní střelou překonal Vágnera poprvé. „Dali jsme první gól ve 44. minutě a pak ještě druhý gól na začátku druhého poločasu a to si myslím, že rozhodlo,“ mínil trenér Teplic Jiří Jarošík, který označil přihrávku domácího gólmana za nádhernou.

Třiadvacetiletý fotbalista se prosadil i po změně stran zkraje druhého poločasu, kdy k němu gólman Vlašimi vyrazil střelu Mareše. „Do utkání jsme vstoupili hodně nervózně. Bylo vidět, že kluci s takovým zápasem nemají žádné zkušenosti, když jsme se však do něj dostali a začali trošku lépe kombinovat a držet míč, tak před přestávkou přišel nešťastný okamžik, kdy jsme nezachytili dlouhou přihrávku a náběh Fortelného,“ komentoval průběh duelu trenér Martin Hyský.

Severočeši měli od začátku navrch a byli jasně lepší. Hyčkovi chybělo málo, aby už ve druhé minutě otevřel skóre. Jeho střela ale skončila na tyči. Vlašim poté dlouho odolávala tlaku domácích a byla zatlačena před vlastní pokutové území. Trvalo jí čtvrt hodiny, než srovnala krok se soupeřem. Střela Riga i přímý kop Juráska ale zamířily vedle. „Upozorňovali jsme se na to, že Teplicím dochází trošku síly a že ve druhém poločase přijdou naše momenty, ale je potřeba změnit herní styl. Hodně jsme se přizpůsobovali jednoduchému fotbalu. Bylo tam hodně nakopávaných míčů a vlastně hru, kterou umíme a hrajeme celou sezonu, tak jsme v některých fázích zápasu nepraktikovali,“ shrnul kouč Vlašimi.

Hosté se ale přeci jen dočkali velké šance. V šedesáté minutě se objevil sám před Grigarem Zlatohlávek, domácí gólman ale dokázal jeho ránu vykopnout. „Kdyby padl gól, tak by trošku změnilo ráz zápasu a my dostaneme větší křídla a více sebevědomí do sebe,“ litoval Hyský. Jenomže udeřilo na druhé straně, kdy si na Vondráškův centr naběhl Mareš a upravil na konečných 3:0 pro domácí. Konečné skóre mohlo být klidně ještě vyšší, avšak Vlašim následně několikrát podržel gólman Vágner, který v závěru zápasu zlikvidoval Marešovi dvě obrovské příležitosti.

„Výsledek není pro nás vůbec příznivý. V konečném důsledku je ale pro nás spravedlivý. I když vypadá pro nás hodně negativně, tak uděláme všechno proto, abychom jsme v neděli byli připraveni na to pokusit se o malý zázrak,“ uzavřel vlašimský trenér. „Je to první krok. Samozřejmě asi 3:0 bych bral po první polovině. Teď si myslím, že to je dobrý krok, ale je jenom jeden. Musíme udělat ještě další. Viděli jsme, že Vlašim je nepříjemný soupeř,“ řekl Jarošík. Odveta se hraje v neděli od 17 hodin ve Vlašimi.

Teplice – Vlašim 3:0 (1:0)

Branky: 45. a 52. Fortelný, 73. Mareš. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Zelinka – Jan, Antoníček. Diváci: 7 145.

Teplice: Grigar – Kučera, Tijani, Shejbal – Hyčka (84. Prošek), Trubač, L. Mareček, Fortelný (77. Nsunzu), Vondrášek – Ledecký (46. Mareš), Sejk (72. Kodad).

Vlašim: Vágner – Icha, Broukal, Breda (C), Svoboda – Jurásek (90+2. Lehoczki), Suchan, Křišťan (77. Toula), Zinhasović (63. Solomon), Rigo (77. Kneifel) – Zlatohlávek (63. Krunert).