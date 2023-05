Muži už mají pohárové finále Fotbalové asociace České republiky za sebou. Nyní je na řadě další, tentokrát ženské. A bude mít stejné obsazení jako ve druhé kategorii. Ve Vlašimi tak dojde na poslední derby pražských “S“ v letošní sezoně. Duel Sparty se Slavií se odehraje v pátek 26. května ve Vlašimi na stadionu v Kollárově ulici. Úvodní výkop je naplánován na 18. hodinu.

Slavia a Sparta se utkají ve Vlašimi ve finále poháru | Foto: FAČR

Letošní sezona se nezadržitelně blíží ke svému konci, před námi je ještě pohárové finále, ve kterém se popáté v sezoně střetnou Sparta se Slavií. Hráčky vršovického klubu již oslavily mistrovský titul a navázat chtějí jistě i vítězstvím v poháru, čímž by obhájily loňský double.

„Je to poslední zápas sezony a poslední krok k tomu, abychom byly stoprocentní v našich cílech, které jsme si před sezonou nastavily. Věřím, že finále zvládneme, uděláme pro to všechno. Doufám, že si do Vlašimi najdou cestu fanoušci Slavie, ať už z blízkého okolí, nebo z Prahy, kde nám udělají domácí prostředí a pomůžou tím k obhajobě double,“ uvedla kapitánka sešívaného celku Diana Bartovičová.

V cestě ale bude Slavii stát Sparta, která se v posledních týdnech potýká s poklesem formy, když přišla o vedení v prvoligové tabulce a ještě před koncem nadstavby přišla o naději získat ligový titul. „Bude to poslední derby v tomto ročníku a rozhodne chceme předvést lepší výkon než v posledním měření sil,“ řekla sparťanka Aneta Pochmanová.

Spartu poslalo do finále poháru těsné semifinálové vítězství 1:0 na Slovácku, které zařídila svým gólem Lucie Martínková, sešívané si poradily 6:0 s Plzní, když se trefilo hned šest různých hráček – Šurnovská, Szewieczková, Černá, Kožárová, Morávková a Foster.

„Na finále poháru se těšíme, máme Slavii momentálně co vracet, takže věřím, že se nám to povede v tomto zápase. O motivaci se ani nemusím zmiňovat, ta je vždy obrovská před derby. Teď je ale ještě o trochu větší, protože se jedná o finále poháru. Za ligu převzala trofej Slavia a my uděláme vše pro to, aby se trofej z poháru přivezla na Spartu. Takže nás cíl je jediný, vyhrát,“ prohlásila kapitána letenského celku Eliška Sonntagová.

„Určitě se těšíme, bude to poslední zápas sezony a věřím, že budeme schopni zopakovat velmi dobrý výkon, který jsme proti Spartě předvedli ve Fortuna Areně v lize. Tým je vítězně nastaven, holky se semkly a je radost se na ně dívat, chceme uspět a zakončit tuto sezonu stylově,“ uzavřel trenér slávistek Karel Piták. „Rády bychom zopakovaly double z minulého roku a doufáme, že se nám to také podaří. Nesmíme ale nic podcenit, to že jsme vyhráli ligu nic neznamená, musíme se plně soustředit i ve zbytku sezony.“ dodala Gabriela Šlajsová.

Finále poháru žen FAČR 2022/23 začne ve Vlašimi na stadionu v Kollárově ulici v pátek 26. května od 18 hodin. Utkání bude možné sledovat na internetu prostřednictvím streamů na FAČR.tv a také na sportovním kanálu ČT sport Plus.

Vstupenky na zápas Sparty proti Slavii je možné kupovat online na webu Ticketportal.cz. Cena vstupenek je 150 Kč, děti do výšky 150 cm mají na zápas vstup zdarma. Prodej vstupenek bude samozřejmě probíhat i na pokladnách stadionu ve Vlašimi.

Fotbalová asociace České republiky navíc umožňuje získat zdarma vstupenky pro organizované skupiny (fotbalové kluby nebo školy). Případní zájemci o vstupenky mohou napsat svou žádost na email vstupenky@fotbal.cz.