Ondřej Jícha dnes 11:23

Fotbalová Vlašim je opět na nohou. Nejenom díky ženám. Povedený víkend zažila také dvě mládežnická družstva. Kategorie do 10 a 15 let vyrazila do německého Mnichova na tamější Germany Cup a v obou případech si kluci pověsili na krk stříbrné medaile. Pod horou Blaník tak roste současným hráčům A-týmu nadějný nastupující generace.