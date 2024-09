Filipe, naposledy jste remizovali v Jihlavě. Je tenhle bod z venku pro vás dobrý nebo to mohlo být i lepší?

Každý zápas chci vyhrát, takže mě remíza mrzí, ale z průběhu zápasu bod bereme. Zápas v Jihlavě jsme bohužel herně nezvládli, také jsme vyrovnali až v 95. minutě. Samozřejmě, že výkon mohl být lepší, v první půli jsme měli dvě velké šance, které jsme neproměnili. Druhý poločas byla lepší Jihlava, dala nám oba góly ze standardky, což mě trochu mrzí, protože jsme se na to připravovali, ale jak už jsem zmínil, bod bereme.

Bod jste zařídil vy parádním trestňákem. Na videu šlo vidět, jak jste prožíval. I vám samotnému musel udělat pořádnou radost, je to tak?

Myslím si, že prožívám každý gól, ale tahle vyrovnávací trefa ke konci zápasu udělala velkou radost mně i klukům v kabině.

Vlašimský útočník Filip Lehký v akci.Trénujete takové kopy?

Úplně pravidelně ne, ale sem tam zůstaneme s klukama po tréninku na hřišti trochu déle a trénujeme přímáky z různých pozic.

Kdo podle vás kope v české nejvyšší soutěži nebo z českých reprezentantů trestňáky nejlépe? Máte nějaký vzor?

Z české nejvyšší soutěže ani z našich reprezentantů se mi žádný kvalitní exekutor přímých kopů nevybaví. Ale před pár lety hrál v české lize Nicolae Stanciu, který přímé kopy zahrával velmi dobře. A kdybych měl uvést nějaké jméno jakožto "přímákový" vzor, tak je to David Beckham a James Ward-Prowse z Premier League.

Na gól Filipa Lehkého v Jihlavě se podívejte zde.

Jak jste spokojení s dosavadním průběhem sezony? Pouze jedna porážka, ale hned šest remíz.

S dosavadním průběhem jsem docela spokojený. Bylo by lepší, kdybychom některý remízový zápas dokázali posunout ve vítězství, protože bychom na tom byli lépe bodově. Na jednu stranu je dobré, že neprohráváme, na druhou stranu tolik remízových zápasů taky není ideální. Do konce podzimní části nám zbývá ještě sedm zápasů a já věřím, že minimálně čtyři výhry zvládneme.

Je tam nějaká remíza, která vás obzvlášť mrzí? Která měla být určitě za tři body?

Nevím, jestli je tam remíza, která měla být určitě za tři body, ale mrzí mě zápas s Vyškovem a s Líšní, protože si myslím, že jsme byli v obou zápasech lepší a mohli jsme je dotáhnout do vítězného konce.

Jak se vám líbí ve Vlašimi? V létě jste přišel na hostování z Dukly. Mohl za to i trenér Aleš Majer, který rovněž z Julisky na Vlašim přešel?

Ve Vlašimi jsem moc spokojený. Trenér Majer chce hrát kombinační fotbal, což mi vyhovuje. Také jsem rád, že mám takové herní vytížení, které, věřím, že týmu splácím svými výkony. Ano, s trenérem Majerem jsem byl v letní přípravě v kontaktu a myslím si, že z velké části mi v tomto hostování pomohl.

Jaká je podle vás úroveň druhé nejvyšší soutěže? Jak náročné je jí hrát?

Tohle je moje první sezona ve druhé nejvyšší soutěži, oproti třetí lize, kterou jsem doposud hrával, je největší rozdíl asi v rychlosti a intenzitě hry. Když v zápase uděláte chybu, soupeř jí dokáže daleko lépe potrestat.

Teď si v pátek zahrajete doma s béčkem Ostravy. Tři body by se hodily…

Ano, tři body by se hodily. Od úterý se na soupeře připravujeme a já věřím, že tento domácí zápas zvládneme vítězně.

Vlašimský útočník Filip Lehký v akci.A na závěr, Filipe, jaké jsou vaše fotbalové ambice a sny?

Na ofenzivní pozici, kterou hraju, mám ambice pravidelně dávat góly nebo je chystat svým spoluhráčům. Co se týče krátkodobých cílů, tak bych se chtěl co nejdříve posunout do nejvyšší soutěže. Jako největší fotbalové sny bych uvedl dva, a to zahrát si za reprezentaci a zahrát si Ligu mistrů, což je momentálně opravdu jen sen. (usmívá se)