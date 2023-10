Hodně emocí vzbudil moment z kvalifikačního utkání o fotbalové EURO 2024 v duelu Albánie s Českem (3:0) ze závěru prvního poločasu. Útočník Mojmím Chytil sice docílil branky, která v tu chvíli přinášela vyrovnání na 1:1. Okamžitě byl ale zpražen. Podle rozhodčích zahrál rukou a místo oslav viděl druhou žlutou kartu v zápase a byl vyloučen. Expert České televize a trenér druholigové Vlašimi ale celou situaci rozebral a 24letý hráč národního týmu zahrál míč ramenem. Gól měl platit.

Kontroverzní situace z 37. minuty v utkání Albánie s Českem | Foto: Česká televize

Česká fotbalová reprezentace potřebovala nutně duel v Albánii zvládnout, aby se nedostala do svízelné situace. Po porážce 0:3 se v ní ale stejně ocitla. Víc než porážka ale rezonuje situace ze závěru prvního poločasu, kdy byl útočník Mojmír Chytil vyloučen za hraní rukou při docílení branky.

Útočník národního týmu po teči Kuchty s vypětím všech sil, aby dopravil míč za brankovou čáru. Nakonec ho tam dostal ramenem a zbytek paže skryl za svůj bok. Vzápětí se šel radovat, Češi se dočkali vyrovnání na 1:1. Nicméně jen na chvilku. Po chvilce ale sudí Danny Makkelie místo uznání gólu vytahuje druhou žlutou kartu a Chytila vylučuje.

Ruka? Ne, rameno. Experti i fanoušci nechápou a zuří: Gól Chytila měl platit

Expert České televize a trenér fotbalistů Vlašimi Martin Hyský následně celou situaci rozebral o přestávce v elektronické tužce. „Jednoduchý balón do vápna. Tři vyhrané souboje. Brabec, Kuchta. Myslím si, že znovu Mojmír Chytil mohl mít lepší reakci. I když to bylo rychlé, tak kdyby byl nachystaný, tak mohl jít do toho míče jít hlavou. To se nestalo. Ze záběrů, které máme, si myslím, že to ruka nebyla, že hrál ramenem a gól měl být uznaný,“ mínil 48letý kouč, který měl duel v Albánii komentovat přímo z místa, ale kvůli pracovním povinnostem odmítl.

Chytil mohl sice míč trefit jinak, nicméně rozhodl se pro úder ramenem. I tak ale podle pravidel měl gól platit. V nich je psáno, že ruka začíná tam, kde končí podpaží hráče. Jako pomůcka při posuzování se bere rukáv hráče. Český útočník hrál prokazatelně daleko před jeho hranou, míče se na základě několika úhlů z opakovaných záběrů opravdu dotkl ramenem. Tedy hra dovolenou částí těla. Dá se tedy prokázat, že se nejednalo o úmyslnou hru rukou. Dokonce se ani nejednalo o jakoukoliv hru rukou, kvůli které by branka nemohla být uznána.

Neuznaný gól, vyloučení a debakl. Češi si zkomplikovali boj o Euro

„Mohl reagovat tak, že mohl jít do toho balónu hlavou a rozhodl se jít do toho takhle tělem, ramenem. Samozřejmě ruka je od těla. Ten balón trefí víceméně rameno, netrefí biceps, jak jsme se dozvěděli. Za mě je tohle trefení balónu ramenem,“ podotkl ve studiu Hyský,

Češi sice volali po VARu, který vstupuje do hry pouze v případě, zda míč přešel brankovou čáru. V případě druhé žluté karty nesměl zasáhnout. Hlavní sudí Makkelie ale viděl celou situaci úplně jinak než národní tým a tam Chytila vyloučil za úmyslné hraní rukou. Svěřenci Jaroslava Šilhavého se nyní propadli na třetí místo za Polsko a právě s ním na jeho území se v závěru kvalifikace utkají o druhé postupové místo za Albánií.