„Bylo to hodně těžké rozhodování, ale rozhodl jsem se odejít na druhý břeh. U fotbalu ale zůstávám, chci se věnovat trenéřině,“ říká patnáctinásobný český reprezentant.

„Myslel jsem, že na jaře dohraju sezonu a pak bude konec. Když se pak rozjela příprava, tak jsem si říkal, že už asi nechci pokračovat. Tedy srdce by chtělo, ale cítil jsem, že těch příprav už bylo fakt dost,“ vypráví.

Vedení a spoluhráči z Motorletu tak přijdou o velkou oporu, doma ale Rajnochovo rozhodnutí určitě vítají. „Manželka je ráda, že jsem ten krok udělal. Co se týče Motorletu, všichni to respektovali. I když možná tajně doufají, že až přijde začátek přípravy, že si to ještě rozmyslím,“ usmívá se.

Malinká jiskřička naděje v jeho návratu možná je. I když teď je hodně schovaná. „Nikdy neříkej nikdy. Ale spíš by se muselo něco výjimečného stát, že by se třeba Motorletu zranili snad všichni obránci,“ míní.

Teď ho čeká trénování béčka Motorletu, který nastupuje v pražském přeboru. Soutěž rezerva týmu z Jinonic dokonce v sezoně 2016/2017 vyhrála. „Přebor je pro mladé dobrou přípravou. Má úroveň, někdy bych řekl, že je kvalitou srovnatelný i s divizními zápasy. A pro mě je to také výzva,“ těší se dnes už bývalý fotbalista Jan Rajnoch na novou kapitolu života.

V Mladé Boleslavi odehrál 101 zápasů, vstřelil 21 branek. Mimo středočeský klub působil také ve Spartě, Bohemians, Slovácku, Chotěbuzi, Liberci, Olomouci a na třech adresách v Turecku.