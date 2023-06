Tomáši, o víkendu jste vstřelil čtyři góly. Je to váš střelecký rekord v jednom zápase nebo to někdy bylo ještě lepší?

Ano, určitě je to můj střelecký rekord. Já jsem góly nikdy moc nedával, spíše jsem je připravoval, tak o to jsem teď radši, že se mi podařilo vstřelit dokonce čtyři.

Byly to čtyři trefy ze čtyř šancí nebo jste i něco zahodil?

Myslím si, že jsem určitě ještě jeden dva góly mohl vstřelit, ale jak jsem říkal, se čtyřmi jsem velice spokojený.

Díky tomu jste zaokrouhlil letošní bilanci na zatím deset gólů. Jste spokojený i s tímto?

Ano, jsem za to velice rád. Před sezonou bych takové číslo nečekal, ale když se ohlédnu, tak si myslím, že jich mohlo být i mnohem více.

Jaký to byl zápas? Výsledek 11:1 je naprosto dominantní, ale soupeř se první půli celkem držel.

Byl to zápas na jednu stranu. Soupeř první poločas bránil vcelku dobře a nám se nedařilo vstřelit góly. Druhý poločas byl ale naprosto opačný. Soupeř už do obrany nebyl tak kvalitní jako v prvním poločase a my využili všechny šance, které jsme si připravili.

Jako mládežník jste působil v Benešově. Jak jste se dostal do Úročnice?

Ano, v Benešově jsem strávil jedenáct let. Do Úročnice jsem se dostal díky svým kamarádům, kteří mě tam přivedli.

Jak se vám v klubu líbí? Jakou máte partu?

V klubu se mi líbí, panuje tu dobrá atmosféra, vyhrává se a to je to hlavní. V týmu máme výbornou partu, všichni kluci jsou tu skvělí.

