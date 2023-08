Překvapení prvního kola MOL Cupu zná dalšího soupeře a dočkalo se zasloužené odměny. Fotbalisté Nespek si přáli po postupu přes pražský Motorlet účastníka druhé nejvyšší soutěže, který za nimi opravdu dorazí. Místo vysněné Vlašimi ale přijede Vysočina Jihlava. Svěřenci Martina Hyského změří síly s Velvary. Pokud postoupí Benešov, tak může narazit na přemožitele z divize.

Nespeky slaví historický postup v MOL Cupu nad Motorletem | Video: Deník/Ondřej Jícha

Když Nespeky zdolaly doma tým z hlavního města po prodloužení, vypukla euforie z postupu do druhého kola MOL Cupu. Hned zazněly hlasy, že by si přály Vlašim. „Klidně! Porovnat jakékoliv zkušenosti s co nejlepším soupeřem a zkusit si, jaké to je držet s profesionálními hráči krok. Navíc se můžeme ukázat,“ prohlásil hrdina vítězného utkání s Motorletem dvougólový Petr Čaloun. Los ale místo regionálního hegemona dopřál Sokolům aktuálně vedoucí celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Jihlavu.

Nespeky v euforii! Ovládly festival nádherných gólů a vyřadily Motorlet

„Tím, že jsme se dostali poměrně vysoko v MOL Cupu, což je pro nás čest a užíváme si to, tak se na Jihlavu nachystáme, co nejlépe, abychom předvedli dobrou úroveň, kterou si tato soutěž zaslouží. Zápas si určitě užijeme a porveme se o co nejlepší výsledek," uvedl během losu předseda divizních Nespek Petr Králíček.

Soupeře znají i další celky z Benešovska. Vlašim pojede na půdu Velvar, které působí o soutěž níž v České fotbalové lize a loni překvapily prvoligové Pardubice. Pro domácího kouče Zdeňka Haška je zápas s Vlašimí specifický, před lety tam jako mladý kouč táhl mužstvo za postupem do II. ligy. „Po polovině jsme ČFL vedli, pak to s týmem dotáhl do ligy Roman Nádvorník. Pár lidí tam samozřejmě pořád znám a je to pro mne zajímavější než třeba s Chrudimí, to je jasné,“ usmál se trenér třetiligového celku.

Životní góly Čalouna. Skvělý pocit, culil se mladík. Teď na Vlašim, pak Slavii

Potenciálního soupeře zná i divizní Benešov. Pokud se mu podaří ve středu postoupit přes Povltavskou fotbalovou akademii, tak v dalším kole narazí buď na Ústí nad Orlicí, se kterým prohrál o víkendu 0:2, nebo na druholigový Žižkov. Oficiálním hracím dnem 2. kola poháru je středa 30. srpna.

Los 2. kola MOL Cupu (30. srpna)

Nespeky – Jihlava

Velvary – Vlašim

Benešov/Povltavská FA – Ústí nad Orlicí/Viktoria Žižkov