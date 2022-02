Každý fotbalový oddíl na Benešovsku si ho ale může zdarma najmout. Stačí jediné, ozvat se prostřednictvím telefonu, mailu nebo facebookové stránky a domluvit se na konzultaci nebo návštěvou tréninku. „Do klubů pak většinou jezdím na ukázkové tréninky a také na přednášky o programu XPS, který může být mnoha trenérům na okresní úrovni užitečný. Toto je ale jen zlomek toho, co s trenéry v průběhu roku řešíme,“ nastínil Voráček v rozhovoru pro web Středočeského krajského fotbalového svazu.

Vlašim dál zbrojí na jaro. Posílila obranu i zálohu

Grassroots trenéři mají pomáhat s fotbalovým vývojem a růstem dětí odspoda, tedy na okresní úrovni, pomoci jim v jejich cestě a dostat se na lepší úroveň. Jedním z nejtěžších úkolů je, ale stejně jako v ostatních sportech, udržet je v koncentraci. „Je třeba je zapojit do nějaké zábavné hry, která je většinou emocionálně naladí, jsou pak pozornější a hladoví po dalších cvičeních. Někdy se to ale také nemusí podařit,“ vysvětluje Voráček.

On sám nepreferuje žádnou věkovou kategorii. Pracuje se všemi. Nejvíce času ale věnuje těm nejmenším, tedy přípravce a žákům. Součástí jeho spolupráce je zároveň komunikace se základními a mateřskými školami. „Pokud to jde, snažím se je navštěvovat minimálně jednou až dvakrát za týden. V poslední době (karantény, online výuka) to ale tolik nejde,“ řekl Voráček. S příchodem jara, postupným oteplováním už by ale mělo být vše snazší a nyní už je se školami domluven na návštěvách. Děti se už prý nemohou dočkat.