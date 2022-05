Vlašim: Formát je v pořádku

Největší senzací sezony bylo umístění Vlašimi, která překvapila mnohem zkušenější konkurenty a skončila na druhém místě. Pochopitelně těžila ze spolupráce se Slavií, však i Martin Hyský byl donedávna trenérem slávistického béčka…

Jak vnímá situaci poslední aspirant na postup? Prostor dostal právě Hyský: "Formát je v pořádku. Mohlo by se uvažovat o tom, jak to bylo dřív, že by dva kluby sestupovaly přímo a dva z druhé ligy postupovaly, což by v naší situaci bylo výhodnější. Co není v pořádku je fakt, že Sparta B, kdyby skončila do třetího místa, tak by baráž nebyla. Místo ní by měl hrát čtvrtý tým. Naštěstí se tak nestalo."

Vlašim se těší na baráž, v případě úspěchu bude hrát v Příbrami