„Zápas jsme zvládli výsledkově, ale mám výhrady k výkonu. Kluci zřejmě nečekali, že B-tým Baníku bude mít takovou kvalitu. Musím říct, že byli nechutní, výborní, pohyboví, soubojoví,“ komentoval utkání trenér Martin Hyský. Jeho svěřencům se vymstila nekoncentrovanost zkraje utkání, protože už hned v první minutě otevřel skóre Martiník.

V desáté minutě už bylo srovnáno. Hosté se ještě jednou dostali do vedení, když jeho hráči ukázali lepší důraz, avšak domácí stihli znovu odpovědět a ještě rychleji než v prvním případě. Opět se mezi střelce zapsala nigerijská posila Solomon. „Věděli jsme, že kvality do ofenzivy má, dokáže se prosadit jeden na jednoho a má dobrou koncovku. Je vidět, že je na tom dobře i pohybově,“ řekl na adresu 20letého útočníka kouč Vlašimi.

Mladý Nigerijec se dokázal prosadit v každém zápase a to ve všech případech naskočil pouze na poločas. Hyský označil jeho produkci za nadstandardní. Stále však potřebuje ještě čas, aby se adaptoval. Rozhodně se ale v případě Vlašimi bude jednat o velmi zajímavou variantu do ofenzivy.

Podle slov hlavního trenéra Vlašimi i tak zápas splnil účel. Protočili jsme hráče, kteří jsou zdraví a k dispozici. Pro nás určitě důležitá prověrka,“ konstatoval Hyský. Jeho svěřenci mají po třech přípravných duelech skóre 11:7. Zatímco útok šlape, tak velké mezery jsou v obraně. „Jsem rád, že dáváme góly, musí to být ale vyvážené. S Jihlavou jsme měli špatný začátek. Chceme hrát na riziko a z toho vyplývají chyby. Obě branky s Vysočinou byly velká pomoc,“ řekl vlašimský kouč. Jemu samotnému se nezdá, že by jeho svěřenci bránili špatně. Přesto by ale bylo lepší banky nedostávat a jak 46letý stratég nastínil, bude to jedna s věcí, o které si bude muset s hráči promluvit.

Vlašim – Ostrava B 3:2 (3:2)

Branky: 10. Douděra, 29. Solomon, 40. Hošek – 1. Martiník, 26. Fulnek. ŽK: 0:2.

Vlašim: Vágner – Breda, Broukal (46. Jíra), Douděra (46. Rigo), Hošek, Jurásek, Křišťan, Solomon (Kneifel), Suchan, Svoboda (Zukal), Zinhasovič. Trenér: Hyský.