Na tým vedený Radoslavem Kováčem byli výborně připraveni, přesto se jim postoupit nepodařilo. Benešovští fotbalisté sehráli vyrovnanou partii a žehrat mohli jen na vlastní koncovku. „Byl to od nás poctivý výkon. Věděli jsme, co chceme hrát, být vysoko, presovat, nenechávat je rozehrávat, zavírat volné prostory. Koukali jsme, jak hrají. Měli jsme jejich zápasy na videu, takže jsme byli připravení dobře. Položila nás akorát naše chyba,“ komentoval Ondřej Vosáhlo, který se dostal na hřiště v průběhu druhého poločasu.

Osudový okamžik přišel v 35. minutě, kdy Varačka dostal po zaváhání domácí obrany míč v pokutovém území a překonal Diviše. Brankář Benešova se musel hodně činit, aby držel svůj tým ve hře o postup. Hned zkraje druhé půle musel likvidovat brejk úspěšného střelce z prvního poločasu a následně dvakrát proti němu ztroskotal Senegalec Sy, jehož pokusy musel 36letý brankář likvidovat.

Na druhé straně ale musel přihlížet tomu, jak si bídně v koncovce vedou jeho spoluhráči. Filipovi chyběla razance, Kulhavý při brejku zpanikařil ve vápně a pokus Ondřeje Vosáhla zamířil vedle. „Těžko říct, to už je o nastavení každého z nás. Špatně nastavená hlava. Nevím. Koncovka nás trápí delší dobu. To už musí každý sám,“ hlesl smutně 21letý benešovský hráč ohledně zakončení domácího celku. „Při tréninku přitom koncovku máme, trénujeme ji. Víme, jak chceme zakončovat, říkáme si to pořád dokola. Přijde zápas a najednou nám to nejde,“ smutnil dál.

Zatímco v přípravě byl Benešov schopen dát třeba čtyři góly rezervě Bohemians, tak s příchodem mistrovské sezony už je to s jeho produktivitou horší. Jeden gól stačil ještě na postup v Českém Krumlově, Velvary ho ale vyškolily v efektivitě a poslední dva zápasy skončily v jeho podání s nulou na jeho kontě vstřelených branek. „Asi je to jenom o té koncovce. Ve finální fázi nemáme takový klid jako soupeři z vyšších soutěží či nejlepší týmy v naší lize. Asi jsou zvyklí na ten tlak. Těžko říct,“ přemítal mladší z bratrů Vosáhlů, který dohrával zápas s kapitánskou páskou na ruce.

Benešovu se přitom dařilo po celý zápas napadat defenzivu soupeře a dělat ji problémy. V závěru zápasu dokonce donutil hosty zdržovat, za což viděli dvě žluté karty, nicméně vyrovnat utkání se mu nepodařilo. „Říkali jsme si, že pořád chceme jet stejné tempo od začátku do konce a nenechat je hrát, což se nám vyplatilo i ve druhé půli. Jenom škoda, že jsme to nedotáhli,“ komentoval Vosáhlo.

V rychlém sledu čeká na svěřence Vasila Boeva další těžký soupeř. Už ve středu dorazí Viktoria Žižkov, která na jaře spadla z druhé nejvyšší soutěže. „Určitě budeme chtít navázat na výkon s Táborskem a dodat tomu nadstavbu v podobě zakončení,“ uzavřel Vosáhlo. Sobotní duel začíná v 17 hodin.

Benešov – Táborsko 0:1 (0:1)

Branka: 35. Varačka. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Severýn – Štípek, Glogar.

Benešov: Diviš – J. Vosáhlo, Filip (58. Dušek), Brokeš (71. O. Vosáhlo), Sládek, Meszáros (46. Kulhavý), Konopásek (46. Kubiš), Radimský (58. Nazarenko), Roháč, Jacobovici, Krunert.

Táborsko: Zadražil – Mezera, Navrátil (74. Musa Itopa), Mamadou – Bezpalec, Kosek – Plachý (46. Kopřiva), Varačka, Provazník (M. Šplíchal), Tolno (46. Sy Babacar) – Mach.