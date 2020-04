Benešovská mládež jede dál! Hráči se předhánějí, kdo pošle lepší video

Kromě amatérských soutěží dospělých se úterní rozhodnutí FAČR o předčasném ukončení jarní části sezony a tím i anulování výsledků celé sezony, týká i soutěží mládeže. Sezona tak skončila i pro líheň z Benešova. „Je mi líto, že letošní sezona skončila předčasně, ale vzhledem k dané situaci je to pochopitelné, zdraví je vždy na prvním místě. Musíme věřit, že se brzy vše vrátí do starých kolejí a my se sejdeme ve zdraví zase na hřišti,“ řekl šéftrenér Radek Hruška.

Ilustrační foto. | Foto: SK Benešov