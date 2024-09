Oba týmy šly do zápasu ve zcela opačném rozpoložení. Zatímco Benešov doposud vyhrával a před pohárovým duelem poprvé prohrál, tak Písek měl úplně obrácenou bilanci a o víkendu ochutnal pocit vítězství. Jihočeský favorit přijel do středních Čech povzbuzen, avšak také s vědomím, že se mu v poháru příliš nedaří.

Účastník třetí nejvyšší soutěže však potvrdil roli favorita a už po dvaceti minutách hry se dostal do vedení díky vlastnímu gólu Jelínka. Situace Benešova se ještě zhoršila chvíli po přestávce, kdy z penalty zvýšil náskok Voráček. Domácím dal ještě naději v 72. minutě Leach, nicméně definitivní rozuzlení udělal v závěru hostující Hořánek a Písek si vezl domů postup do 2. kola poháru.

„Mrzí mě, že jsme nepředvedli v pohárovém utkání stejné nasazení, agresivitu a chuť jako poslední dvě domácí utkání. Hlavně kvůli lidem, kterých přišlo vážně hodně. Moc se jim omlouváme a musíme již v sobotu opět ukázat, že první tři kola ligy nebyla náhoda, ale cesta kterou chceme dále jít,“ uvedl trenér Benešova Petr Mikolanda.

„Do Benešova jsme jeli s vědomím toho, že se nám v Mol Cupu poslední dobou moc nedaří, takže to byl trochu takový strašák, ale musím říci, že kluci k zápasu přistoupili tak, jak měli. I když došlo k tomu, že jsme inkasovali kontaktní branku na 1:2, čímž se průběh trochu zdramatizoval, tak jsme to zvládli. Jinak si myslím, že jsme průběh kontrolovali a díky tomu jsme si vybojovali postup do druhého kola,“ doplnil kouč Písku Milan Nousek.

Benešov – Písek 1:3 (0:1)

Branky: 72. Leach – 21. Jelínek (vl.), 52. Voráček (p), 88. Hořánek. Rozhodčí: Kubečka - Tichý, Louda. ŽK: 0:3. Diváci: 160

Benešov: Schummer - Jelínek (46. Leach), Dušek, Šmovš, Velička - Kulhavý, Kubiš (46. Randa), Pilík (59. Stejskal), Čížek - Nešpor (46. Svoboda), Hampl (46. Vosáhlo)

Písek: Lukeš - Vokurka, Rajtmajer, Mařík, Kašpar - Malecha, Baďura (46. Hořánek) - Souhrada (46. Pařízek), Pech, Štěch (64. Maroušek) - Arzberger (46. Voráček).