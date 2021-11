Podruhé (možná) přichází Kladno o nadějného záložníka Tadeáše Pospíšila. Ten už v 16 letech odešel na zkoušku do Plzně, ale tehdy se vrátil. Teď ho Viktorka zkouší znovu, posunem by pro něj ale nebyla juniorská liga, ale spíš ČFL mužů, protože mezi dospělými už bojuje třetím rokem.

V Benešově chyběli také další borci jako Vokoun, Javorek, Balšánek, Holub nebo Čížek, ale v první půli ještě hosté docela odolávali. Benešov měl sice šance, ale Kladno také. Největší Procházka, který však pokutový kop za faul na Boráka namířil jen do břevna. Tyčku pak trefil po samostatné akci Jančí.

Do druhé části poslal trenér Dušan Binder na hřiště další hráče B týmu, a také některé dorostence. Syn někdejší opory Kladna Maxant či Blažek si tak zapsali první start za A tým. Ale herně už vládl Benešov, přece jen má zkušenější borce z vyšší soutěže. „Rozdíl byl zejména po přestávce evidentní, my už neudrželi trochu pozice, hráli daleko od sebe, přece jen nastoupili hlavně mladí kluci, pro které to byla velká škola. V první půli tam ještě nějací zkušenější kluci byli, i proto byla hra vyrovnanější,“ mínil Dušan Binder.