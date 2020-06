/FOTOGALERIE/ Za účasti dvou středočeských zástupců proběhl BENECUPmini 2020. Fotbalový turnaj určený pro kategorie přípravek - ročníku 2013. Kromě domácího výběru SK Benešov se na něm představilo i družstvo 1. FK Příbram.

Z turnaje BENECUPmini 2020. | Foto: SK Benešov

Hrálo se na čtyřech hřištích tradičně dle pravidel mladší přípravky - v počtu 4+1. Co do skladby účastníků ovšem doznal turnaj oproti poslednímu ročníku výrazných změn. „Zatímco v loňském roce jsme se s výjimkou pražské Slavie zaměřili na celky z okolí Benešova, letos jsme chtěli přilákat to nejlepší, co kategorie přípravek nabízí,“ prozradil pořadatel a trenér benešovské přípravky Roman Sadílek.