Hosté ukázali nováčkovi, co ho v nadcházející sezoně čeká. „Otevřený fotbal nahoru, dolu. Takže celkově zajímavý zápas,“ konstatoval trenér Benešova Vasil Boev. V prvním poločase hrálo víc kmenových hráčů týmů. Dvakrát se prosadil Matoušek a jednou Kulhavý.

Ten stejně jako proti Bohemians nasadil i proti Kolínu dvě odlišné jedenáctky. Pouze Vrňák nastoupil do obou poločasů. „Druhou půli jsme prostřídali. Na hřiště šli hráči, kteří byli, nebo jsou na zkoušku. Trošku se to otočilo, nakonec jsme ale vyhráli,“ komentoval kouč hostů a byl hodně rád, že jeho svěřenci nakonec výhru uhájili. Vítěznou trefu obstaral v konečném důsledku Maršoun. Už se sice zdálo, že utkání skončí dělbou bodů, avšak hosté předvedli další ze svých rušivých kontrů a dovedli duel do vítězného konce.

Benešov zahájil přípravu vítězně, porazil rezervu Bohemians

„Po úvodní brzké brance jsme vypadli z role a dostali tři góly do poločasu. Druhá půle byla z naší strany lepší, měli jsme lepší pohyb, držení míče. Když jsme jsme vyrovnali na 3:3, tak jsem si myslel, že zápas otočíme, bohužel jsme zase po chybě ve středu hřiště dostali z brejku branku. Herně to není nejhorší, ale dostáváme zbytečně hodně gólů,“ dodal trenér domácích Petr Pavlík.

Jeho protějšku, Vasilu Boevovi, střetnutí leccos ukázalo a také mu v jistých ohledech pomohlo. „Viděl jsem, co jsem potřeboval vidět a vyjasnil jsem si některé věci,“ upřesnil Boev. Testovací období v Benešově tak ještě neskončilo, nicméně už se blíží ke konci. Bulharský kouč nastínil, že v týdnu čeká jeho tým řez kádrem. „Pořád je 26 hráčů, což je hodně. V týdnu budu muset jejich počet zúžit,“ nastínil kouč.

Ve středu čeká Benešov domácí generálka s divizním Lomem (středa 27. července od 18:30). O víkendu pak zahájí mistrovskou část sezony MOL cupem, kdy bude zajíždět na půdu Českého Krumlova.

Kolín – Benešov 3:4 (1:3)

Branky: Veselý 2, Šnajdr - Matoušek 2, Kulhavý, Maršoun.

Kolín: Otáhal – Štancl, Nekvinda, Pelyak – Mansfeld, Milec, Skořepa, Pánek, Šnajdr – Veselý, Hudec. Střídali: Routek, Soběslav, P. Čapek, Sodoma, Fidra.

Benešov: 1. poločas: Schummer – Roháč, Vrňák, Krunert, J. Vosáhlo, Filip, Nazarenko, Matoušek, Radimský, Kulhavý, Kubiš.

2. poločas: Plocek – Dušek, Vrňák, %Sládk=, O. Vosáhlo, Maršoun, Plucha, Žiga, Konopásek, Bílek, Mezsáros.