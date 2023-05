O nadcházejícím víkendu se na atletickém stadionu v Benešově uskuteční finálový turnaj 11. ročníku Poháru mládeže FAČR, který se hraje pod názvem PLANEO CUP. Jedná se o v pořadí druhou zastávku ze série šesti finálových turnajů, které se hrají na jaře napříč Českem, a to ve věkových kategoriích U8-U13. Ze středních Čech si tak trochu na domácí půdě zahrají tři týmy: Sparta Kolín, Viktoria Vestec a 1. FK Příbram.

Planeo cup v roce 2022 | Foto: FAČR

Z celkového počtu 924 týmů z 260 klubů čítající více než 18 000 hráčů a hráček se v každé věkové kategorii probojovalo do jarních bojů 24 nejlepších týmů, což dokresluje, jak náročnou cestou si prošli a zároveň o jaký vrchol sezóny se pro ně jedná. V Benešově se utká 24 nejlepších týmů věkové kategorie U11, mezi kterými nebudou chybět např. Sparta Praha, Slavia Praha, Slovan Liberec, Baník Ostrava a další. V této kategorii jsou už nyní vidět rodící se fotbalové hvězdy, které budou jednoho dne běhat po ligových trávnících.

Do Benešova zavítá velmi silná sestava fotbalových osobností. Účastníci finálového turnaje se mohou těšit na bývalého kapitána národního týmu Jana Fialu. Na mladé fotbalisty se přijede podívat i bronzový z EURO 2004 v Portugalsku a člen českého reprezentačního týmu na MS 2006 v Německu Pavel Mareš. Do Benešova zamíří i se svým synem Dominikem, který nastupuje ve Fortuna lize za Pardubice a momentálně léčí zraněné koleno.

Chybět nebude ani vicemistr Evropy z roku 1996 a trenér reprezentace do 21 let Jan Suchopárek, pro něhož je mládežnický fotbal každodenní náplní života. „Jde o úžasný projekt, pro samotné děti i jejich rodiče, kteří na účast v turnaji jistě nezapomenou do konce života. Sám jsem se v minulosti zúčastnil několika finálových turnajů a pokaždé se mi moc líbily soutěživost, entuziasmus, radost a emoce, které děti do hry pokaždé vkládaly. A stejně byl na místě také občas obrovský smutek, což také k fotbalu patří, nejen k tomu mládežnickému,“ řekl 53letý kouč.

Za účasti 18 tisíc mladých fotbalistů startují finálové turnaje Planeo Cupu

Pravidelným návštěvníkem finálových turnajů bývá fotbalový trenér David Holoubek, který v kariéře vedl Spartu, Liberec nebo Ružomberok a momentálně je trenérem reprezentační osmnáctky. Před necelým týdnem sledoval mladé fotbalisty na prvním finálovém turnaji ve Vysokém Mýtě, kde vyhrála Zbrojovka Brno.

„Je skvělé, že jsou lidé a investice, abychom byli schopni takový turnaj, kde se můžou konfrontovat nejlepší týmy z celé republiky, pořádat. Moc si to užívám, baví mě to a jsem moc rád, že mohu vidět, jak český mládežnický fotbal roste. Planeo Cup hraje spousta talentovaných hráčů, kteří ale mají před sebou ještě dlouhou cestu, aby mohli být mládežnickými reprezentanty v kategorii do 18 nebo 19 let. Je tu i hodně zajímavých trenérů, kteří třeba budou za pár let v první lize,“ mínil 42letý trenér.

V Benešově se představí i tři týmy ze Středočeského kraje. Mezi domácí elitu se prosadili naděje ze Sparty Kolín, Viktorie Vestec a 1. FK Příbram. Středočeši na sebe v základních skupinách na sebe nenarazí, když Kolín byl nalosován do skupiny A, v níž se utká mj. se Zbrojovkou Brno a Slovanem Liberec. Vestec se poměří ve skupině C například s Baníkem Ostrava nebo Bohemians a Příbram si určitě naplno užije duel se Spartou.

Benešov se podobně jako další pořadatelé Vysoké Mýto, Uničov, Hlučín, Kuřim a Varnsdorf na finálový turnaj několik měsíců pečlivě připravoval společně s realizačním týme PLANEO CUPu a FAČR, aby během nadcházejícího víkendu prožili hráči, trenéři ale i rodiče nezapomenutelné chvíle.

„Pro nás je Pohár mládeže jednoznačná volba. Fotbal je nejpopulárnější sport v České republice a děti jsou naše budoucnost, takže spojení fotbalu a podpory dětí je naprosto logickým krokem a jsme hrdí, že můžeme být partnerem projektu. Snažím se jet na všechny finálové turnaje, loni jsem byl na pěti a letos jich zvládnu také pět. Turnaje prožívám jako každý rodič, když se snažím se pozitivně povzbuzovat. Hlavně jde o to, aby si to děti užívaly a měly úsměv na tváři,“ říká Tomáš Opluštil, ředitel maloobchodní sítě PLANEO.

Oficiální tváří letošního ročníku je obránce Sparty Martin Vitík, jehož fotbalová cesta do slavného českého klubu i do národního týmu může být pro mnohé inspirativní. Vždyť on sám byl před pár lety ve podobném věku na startu fotbalové kariéry, jakou jsou právě mladí účastníci turnaje. „Mě Planeo Cup minul, nehrál jsem ho, ale jsem rád, že mohu jeho hlavní tváří. Chtěl bych klukům popřát ať jim hlavně drží zdraví a baví se fotbalem. Ať makají, pořád bojují, protože to není vždycky sranda, a je dobré se nevzdávat. Chtěl bych navštívit co nejvíc turnajů, uvidím ale, co mi program dovolí. Už se ale moc těším.“

Jak už si účastníci PLANEO CUPu zvykli, i letos se na zmíněných finálových turnajích objeví spousta fotbalových osobností a dle časových možností také dlouholetí ambasadoři a průvodci celým ročníkem Pavel Čapek a Jakub Kohák. Především se ale všichni můžou těšit na špičkový fotbal věkové kategorii U11.