Jeho kariéra čítá šest let za Mladou Boleslav ve druhé lize ve druhé polovině 80. let. Mezi elitou si zahrál jeden rok, stejně jako Benešov. Legendární fotbalový útočník Milan Boháč vzpomíná jaké bylo tehdy zakopat si v nejvyšší soutěži, ve které dal jediný gól. Jednalo se přitom o poslední trefu nováčka v elitní společnosti. Aktuální šedesátník bude v příští sezoně válet za Přestavlky v okresním přeboru.

Milan Boháč | Foto: Pavel Petr/Český rozhlas

Milan Boháč v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál zavzpomínal na své nejslavnější léta v 80. a 90. letech. Mezi lety 1985 a 1992 nasázel v dresu středočeského týmu 50 gólů. Pak přišel do Benešova, kde se mu už tolik nedařilo. „Švarc Benešov v roce 1994/95 byl kariérní a celoživotní zážitek, i když jsem nehrál stabilně. Na kontě mám třináct zápasů a jeden gól,“ vzpomínal Boháč. Na jeho trefu vzpomínají pamětníci. Byla totiž poslední v nejvyšší soutěži, kterou tehdejší nováček odehrál pod trenérem Jaroslavem Hřebíkem.

Na památnou sezonu Benešova v nejvyšší soutěži vzpomíná Boháč i v současnosti. „I když jsme sestoupili, tak dodnes máme s kamarády a spoluhráči velké zážitky. Scházíme se každých čtrnáct dní jako stará garda Benešova a hrajeme přátelské utkání v okolí,“ vyprávěl Boháč. V srpnu mu bude 61 let, přesto si udržuje postavu i formu. „Hlavně nekouřím a nepiju moc alkohol. Fotbal je celoživotní láska a věnuji se mu i teď v šedesáti,“ odtajnil legendární útočník svůj recept.

Poslední roky působil v nižších krajských soutěži. I. A i B třídě. V týmu Kosoře dostal při posledním zápase s již postupujícím Chlumcem příležitost na poslední minuty a ještě stihl dát gól na konečných 4:1. V příští sezoně se v 61 letech představí v benešovském krajském přeboru v týmu Sokol Přestavlky. „Trenér tohoto mužstva mě požádal, zda bych jim mohl pomoct svými celoživotními zkušenostmi z první a druhé ligy. Tenhle sport miluji od malička. I když jsem mu někdy dával víc než své rodině,“ řekl Boháč.

Kopačky by už dávno mohl pověsit na hřebík, ale ještě loni například získal s Benešovem mistrovský titul ve fotbale – chůzi,k de je rychlejší pohyb zakázán. Nyní se věnuje 17letému synovi, který hraje tenis v Radotíně. Sám ale zůstal u zeleného pažitu a meruny a bude chtít setrvat, co to půjde. „V šedesáti mi slouží zdraví a budu dělat maximum proto, abych hrál co nejdéle, i když si hodně lidí řekne, že jsem se zbláznil, ale fotbal miluji,“ uzavřel Boháč.