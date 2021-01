Tyrolsko, městečko Wattens. V údolí pod špičatými vrcholky Alp najdete fotbalový klub. Ještě před pár lety hrával proti sousedním vesnicím, teď je mezi elitou a prohání Rapid Vídeň nebo Red Bull Salcburk. Leckdo za tím vidí ženu (a peníze).

„Už odmala jsem chodila na stadion. Líbily se mi emoce, atmosféra,“ vysvětlila před časem ředitelka klubu Diana Langes-Swarovski (48).

Zpozorněli jste při jejím jménu? Správně. Tahle manažerka opravdu vyrostla ve „sklářské“ rodině. Ale o tom až za chvíli – teď se vraťme k vzestupu pod jejím vedením.

Ještě v roce 2015 hrál Wattens třetí nejvyšší soutěž (třeba proti amatérům z lyžařského střediska Kitzbühel). Teď je druhým rokem mezi elitou. Zázrak! Loni se v lize udržel tak tak (od sestupu jej zachránily problémy a posléze i bankrot Mattersburgu).

Rozpočet? Sedm milionů eur

„Mým cílem byla vždy liga. Jsem přesvědčená o tom, že sem patříme a teď můžeme pomýšlet na překvapení,“ řekla Langes-Swarovski.

Jak šel čas

2016: postup do druhé ligy

2019: postup do Bundesligy

2020: last minute záchrana

A vida – její slova se letos naplnila. Tým bez větší hvězdy je po podzimní části na pátém místě tabulky, když v prosinci porazil i slavný Rapid Vídeň a úspěšný Wolfsberger, účastníky Evropské ligy.

Úspěchy provinčního klubu jsou úctyhodné i proto, že WSG Tirol neoperuje s bůhvíjakým rozpočtem. Langes-Swarovski otevřeně hovoří o sedmi milionech eur (zhruba 180 milionů korun). Na rakouský trh a poměry vcelku rarita – pro srovnání: lídr ze Salcburku hospodaří v jedné sezoně s částkou v přepočtu převyšující tři miliardy korun!

Za pozornost stojí i fakt, že WSG nastupuje k domácím zápasům v azylu (na stadionu Tivoli v Innsbrucku). „A trénujeme ve Wattensu uprostřed staveniště. Tohle si fanoušek nedokáže představit,“ poznamenal Thomas Silberberger, dlouholetý kouč tohoto týmu.

Na podzim prý každou chvilku kolem hřiště projela míchačka s betonem. Jindy zase přípravu zhatila instalace stožárů na umělé osvětlení. Vše bylo řízeno z vrtulníku! „Hráči mohli být vedle mě, přesto mi nerozuměli ani slovo."

Vše ale spěje k tomu, že se mužstvo vrátí na novou sezonu do Wattensu. Stadion s kapacitou šesti tisíc míst je prý dostačující. Podporu úřadů už také má.

„Chtěli bychom být reprezentanty celé oblasti. Každé vesnice, každého údolí,“ konstatovala Langes-Swarovski. I proto slovíčko Tirol v názvu klubu.

Plán to není špatný. Zvláště když zřejmě nejznámější klub v Tyrolsku, Wacker Innsbruck (kde se kdysi mihl František Straka), hraje nyní jen druhou ligu.

Ocenění a nejisté zítřky

Langes-Swarovski samozřejmě těží ze svých známostí. Na druhou stranu, cokoliv řekne, to dává smysl. Třeba o svých jednáních se sponzory prozradila: „Ano, díky jménu mám všude dveře otevřené. Ale otevřené zůstanou jen v případě, že ostatní přesvědčíte, že něco dokážete.“

U podřízených a fanoušků zabodovala už dávno. Chodila mezi diváky na tribunu, samozřejmě oděná v zelenobílých barvách klubu, nechala si familiárně říkat Diana. Sympatie novinářů zase získala díky své otevřenosti a bezprostřednosti. Nestalo se, že by odřekla domluvený rozhovor. A respekt si vydobyla také u kolegů. Byla zvolena sportovní manažerkou roku v Rakousku. „Jsem na sebe pyšná,“ usmála se.

Porazila dlouholeté bardy ze Salcburku, mocné agenty…

Příprava na Maltě

O celku WSG Tirol není řeč jen tak náhodou: rakouský klub se totiž v těchto dnech zapojil do Tipsport Malta Cupu (a dnes v semifinále vyzve brněnskou Zbrojovku). Zimního turnaje na malém ostrově ve Středomoří se tak poprvé účastní jiný než český nebo slovenský zástupce.

Leckteré časopisy o ní píšou jako o zázračné ženě v neúprosném světě mužů. „Všechno je možné. Není podstatné, zda jste žena, nebo muž. Myslím, že svým příkladem vysílám ostatním povzbudivý signál,“ poznamenala.

Otázkou nicméně je, zda Langes-Swarovski a celý klub ustojí největší krizi – koronavirus. Kvůli úsporným opatřením totiž před vánočními svátky odešel hlavní sponzor. Firma Swarovski.

Světoznámá společnost, která má své sídlo ve Wattensu a jejímž šéfem býval otec úspěšné manažerky, se vydala cestou úsporných opatření.

Podpora fotbalu nedávala smysl. Své k tomu řekl i Markus, Dianin bratr, jeden z ředitelů současného košatého vedení. „Nebylo by správné propouštět lidi a zároveň dávat peníze na fotbalový oddíl,“ uznala Langes-Swarovski.

Kdyby jí to s klubem nevyšlo, asi by ukápla slza. Ale pořád má další aktivity. Třeba býčí farmu v Jižní Americe nebo vlastní značku parfémů.

Vzpomínka na Ernsta Happela: „Seděla jsem mu na klíně.“

Fotbalový klub WSG Tirol vznikl v roce 1930 jako SC Wattens. Ale pozor, v jednu dobu měl jednoho "nevlastního" a hodně zajímavého bratříčka: v letech 1986 až 1992 znali klub FC Swarovski Tirol i v Evropě. Dva rakouské tituly, postup do semifinále Poháru UEFA (1987)… Právě tehdy se v týmu objevila světově známá osobnost: německý reprezentant Hans Müller. Pak zase rozdával pokyny Ernst Happel, legendární rakouský kouč. A víte co? Zažila ho i Diana, tehdy teenagerka. „Často mě bral ke hřišti. A já mu seděla na klíně,“ zavzpomínala Langes-Swarovski.