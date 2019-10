„Od té doby Bohemka ušla veliký kus cesty, a co se týče zázemí nebo kádru, je úplně někde jinde,“ uvedl po svém návratu do Ďolíčku.

Mezi odvoláním Martina Haška a vaším příchodem uběhlo jen pár dnů. Šlo o rychlé jednání?

Všechno bylo hodně rychlé, za dva dny byla smlouva podepsána. Teď byla naštěstí reprezentační pauza, ale jak hrajete v sezoně po týdnu, na rozhodování není čas.

Trenéři se v lize často mění, ovšem o vás v poslední době nebylo tolik slyšet.

Po mém minulém angažmá v Bohemians jsem strávil čtyři měsíce v Kataru, rok 2015 v Jihlavě, ten následující nikde, a pak jsme byli s Ivanem Haškem ve Spojených arabských emirátech, kde jsme před půlrokem skončili.

Cítil jste za tu dobu hlad po fotbalu?

To ne, odpočinul jsem si. Většina trenérů to potřebuje.

Co jste na Bohemians doposud stihl?

Zatím nebylo tolik času. V pátek jsem byl na tréninkovém utkání s Vlašimí, jinak moje práce zatím spočívala spíše v analyzování minulých zápasů a nejbližšího soupeře.

Jaký je pro vás na první pohled rozdíl mezi Bohemians let 2014 a 2019?

Pro mě veliký. Co se týče tréninkového zázemí, kádru mužstva i realizačního týmu, tak nyní je to úplně někde jinde. Z venku pro fanoušky to třeba není až tak vidět, ale uvnitř se vše pohnulo opravdu hodně.

Určitě jste v kabině potkal i pár hráčů, které pamatujete ze svého posledního působení…

Ano, určitě. Za mě hráli už Pepa Jindřišek, David Bartek, Dan Krch, Kuba Rada a Milan Havel začal nakukovat. Snad jsem na nikoho nezapomněl.

Sledoval jste v posledních letech výkony klokanů? Všichni chválili hru, ale ta nenesla tolik bodů. Co budete chtít změnit vy?

Bohemka patřila k mužstvům, které jsem v posledních letech sledoval více než ty ostatní. A co chci změnit? Hlavně to, aby hra byla produktivnější. Fotbal rozhodují výsledky a body, teprve pak přichází na řadu předvedená kvalita hry a zařazování mladých hráčů. Tak to v českém fotbale prostě je.

Vaším asistentem bude Erich Brabec. Proč jste si ho vybral?

Toto rozhodnutí není jen moje, ale vzniklo vzájemným konsenzem se sportovním vedením. Ericha znám ještě z dob, kdy jsem byl aktivním hráčem. A výborným. Věřím, že spolupráce bude fungovat.

Váš začátek bude ostrý. Doma přivítáte Opavu, která je sice poslední, ale na váš tým má jen tři body ztráty.

Při vyrovnanosti, kterou v tabulce vidíte, a novému hernímu systému ligy, nejsou žádné zápasy lehké. Kolo co kolo nás bude čekat složitá práce.

Zmínil jste systém soutěže. Pro vás jako trenéra bude nadstavba novinkou. Jak se na ni díváte?

Za mě jde určitě o pozitivní věc. Zaráží mě, jak někteří trenéři jednou říkají, že je dobrá, a pak když se jim to nehodí, tak špatná. Možná má nějaké malé mouchy, ale české týmy celkově potřebují hrát více utkání a pod tlakem. To mluví za vše.