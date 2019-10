Co říkáte na povedenou premiéru?

Jsem rád, že jsem dostal šanci, protože jsem s ní moc nepočítal. Je to neuvěřitelné. Ještě mi to úplně nedošlo do hlavy. Dát gól v prvním zápase v reprezentačním dresu, ještě Anglii. Tátu jsem viděl asi poprvé se slzami v očích. Neuvěřitelný večer.

Byl důležitý pro trefu správný výběr místa?

Skoro všechny góly v Dallasu jsem dal takhle z jedničky, že mě kluci našli. Říkal jsem Kubovi Janktovi, že když bude mít míč, ať zkouší takto centrovat. Masovi jsem to neříkal, ale udělal to výborně a já se pak hlavně snažil trefit bránu. Kluci říkali, že to bude drahé.

Jaká myšlenky se vám honily hlavou po gólu?

Ani žádné nebyly. Prostě jsem běžel za klukama k lajně a už tam stál Hušby s otevřenou náručí. Skočil jsem do nich, ani nevím, jestli jsem se smál. Byl jsem úplně někde jinde. Neuvěřitelné.

S čím jste šel na hřiště?

Už před zápasem jsem říkal, že budu bojovat, když dostanu šanci. Pak přišel trenér už v 60. minutě, že mě tam dá. Strašně jsem se těšil. Ondra Kúdela se mě ptal, jestli dám góla, tak jsem mu řekl, že dám. Jsem za to strašně rád. Ale je třeba říct, že je to výsledek práce a dřiny celého týmu.

Ještě před brankou jste se málem hnal do velké šance, ale spadl jste. Co se tam stalo?

Byl tam ještě Maguire a mně přišlo, že je blíž k balonu a chtěl jsem ho skluzem zablokovat. Jenže on se najednou zastavil, takže to asi vypadalo komicky. Vyčítal jsem si to, ale pak už jsem na to ve vteřině zapomněl, což bylo důležité.

Prožívali to s vámi vaši blízcí?

Byla tu celá rodina kromě snoubenky. Té budu volat, určitě už vybrečela řeku. Už před zápasem brečela, protože byla ráda, že se může dívat v televizi.

Je to největší večer vašeho života?

Myslím, že jo.