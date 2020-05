Ženich: Vladimír Šmicer, fotbalový reprezentant.

Nevěsta: Pavlína Vízková, dcera fotbalové legendy.

Možná si řeknete, a co? Tak pozor: tenhle obřad se uskutečnil při památném mistrovství Evropy. Mezi semifinále a finále. „Svatbu si pamatuju, ale věci okolo moc ne,“ zmínil Šmicer. A tak se podívejme na vzpomínky jeho tchána, Ladislava Vízka.

„Byl to blázinec,“ prohlásil někdejší fotbalista, který se do srdcí fanoušků vryl díky Dukle a olympijskému zlatu z Moskvy 1980. „Dodnes nechápu, že ho trenér pustil. Teď by to asi nepřicházelo v úvahu. Jet pryč kvůli svatbě… A ještě před finále?“ zakroutil hlavou dnes 65letý Vízek.

Ovšem Dušan Uhrin měl v Anglii pochopení. První termín veselky byl zrušený (Češi postoupili ze skupiny, s čímž se u Vízků nepočítalo). „Pak na radnici už nabídli jen jedno datum. 28. června. Kdyby ho nevyužili, byla by svatba až za rok. To Pavlína nechtěla, protože už čekala mimino,“ vysvětlil.

A teď si představte tu rozpolcenou osobnost (zvláště u budoucí paní Šmicerové)… Fandit kvůli úspěchu, nebo doufat v rychlé vyřazení? Češi ji pořádně napínali. Porazili Portugalce, v semifinále pak zvládli i penalty proti Francii.

O svatbě se vědělo i v Anglii

Krátce poté se u Vízků rozdrnčel telefon. „Přiletím na otočku,“ řekl „Šmíca“.

A také že ano. „Čekal jsem na něj ve Kbelích. Slíbil jsem to dceři, že na jejího muže už dohlídnu,“ zasmál se Vízek.

Před obřadem byli všichni nervózní. Novináři přispěli k tomu, že o svatbě věděla celá republika. Každý chtěl vidět, jak fotbalista (hvězda tak úspěšné reprezentace) říká ano své vyvolené. „Já byl koordinátor. Hlídal jsem, aby se dovnitř do sálu dostala jen rodina, známí a fotografové. Už se blížil začátek, tak jsem chtěl zavřít dveře. Najednou na mě jeden obr zahulákal anglicky. 'BBC, television. Please, let me in.' Tak jsem ho pustil dál.“

Ano. O svatbě se vědělo i v Anglii.

Ale tahle příhoda má pokračování. Dveřníka napadl holub! Tím nejhorším možným způsobem… „Asi víte, jak,“ zakabonil se Vízek naoko. „Běžel jsem na záchod, umyl si špinavé vlasy a přiběhl jsem k Pavlíně. Ona už vše věděla: 'Tati, tebe prý pokadil holub?!'“

Jak se zdá, holub přinesl nevěstě a ženichovi štěstí, ostatně Šmicerovi se dodnes přezdívá štístko. „Lepšího zetě jsem si ani nemohl přát,“ uznal Vízek.

A ptáte se, jak že dopadlo finále? Češi tehdy ve Wembley prohráli s Němci 1:2, v prodloužení.

Čerstvý ženáč naskočil do utkání v jeho závěru. „Pavlína sehnala lístky, sledovali jsme to z krásných míst na tribuně, akorát zpátky jsme uháněli přes celý Londýn tím známým černým taxíkem. My to na letiště stihli, ale dost fanoušků ne. Půlka letadla byla prázdná,“ zavzpomínal Vízek.

Rok 2020: Vízek vs. koronavirus



V lednu slavil 65. narozeniny. Dortík, oslava s rodinou, dárek od malé dcery. To ještě netušil, co přijde za pár týdnů. Ladislav Vízek se nakazil koronavirem. „Nic pěkného, to vám teda řeknu,“ poznamenal.



Boj s neznámou nemocí se pro něj stal větší výzvou než účinkování ve StarDance. Jen ležel v posteli a kurýroval se. Karanténa, sem tam telefon. „Chyběli mi přátelé, pohyb… Ale už jsem naštěstí fit. Snad. Pořád se cítím divně, na nic nemám sílu,“ přiblížil Vízek.



Přesto hned vyrazil na kurty a hraje tenis. „Dřív jsem občas potrápil mlaďochy, teď jsem se vrátil mezi důchodce. Siegl, Hašek, všichni mě porážejí,“ dodal.



Mimochodem, chodí také na golf. A bez roušky. „Na co ji mít? Vždyť ani nejsme u sebe. Hraju s Tondou Panenkou, my odpálíme první ránu a pak se nevidíme. On hledá míček po lese, já v písku,“ usmál se Vízek.