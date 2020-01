Historicky nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller si za Spartu poprvé zahrál tradiční Silvestrovské derby fotbalových internacionálů proti Slavií a na umělé trávě v Edenu byl hodně vidět. Jedním gólem přispěl k remíze 3:3 a ve vyhecovaném závěru exhibičního utkání si vysloužil také žlutou kartu. Šestačtyřicetiletý útočník připustil, že byl pro něj zápas hodně fyzicky náročný a že za rok bude zvažovat účast ve veteránské kategorii.

Silvestrovské derby bývalých fotbalistů Sparty a Slavie 31. prosince 2019 v pražském Edenu. Jan Koller ze Sparty se raduje z gólu v utkání internacionálů nad 35 let | Foto: ČTK

"Byla to pro mě taková novinka, takže jsem nevěděl, co od toho očekávat. Bylo to pro mě fyzicky hodně náročné a pak i zbytečně vyhecované i z mé strany. Mohl jsem se trochu krotit, ale jinak to hodnotím pozitivně. Bylo to dobré rozloučení s rokem 2019," řekl novinářům Koller.