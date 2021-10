Terčem útoku se stal v utkání Scottish Premiership kamerunský reprezentant Jeando Fuchs. Africký záložník Dundee United si po gólu běžel postěžovat rozhodčímu, že ze sektoru hostujících fanoušků Ross County slyšel rasistické nadávky. Šéfové obou klubů řešili incident s rozhodčím Danem Robertsonem během poločasové přestávky.

„Nevím, co se přesně stalo,“ pokrčil rameny trenér County Malky Mackay. „Ze hřiště to bylo špatně slyšet, ale lidi říkali, že to byla nadávka od jednoho z pořadatelů Dundee United, kteří byli mezi fanoušky našeho týmu,“ bránil fanoušky County kouč Mackay.

True leadership from Tam Courts as another footballer in Scotland is racially abused today.



We are all with you, @JeandoFuchs.



This cannot go on. We need more from our authorities. @ScotGov @ScottishFA pic.twitter.com/FklcAaJG75 — Show Racism the Red Card ??????? (@SRtRCScotland) October 2, 2021

Po vítězství 1:0 trenér Dundee United Tam Courts přišel před tribunu, kde byli hostující fans Staggies, a v ruce držel červené tričko s nápisem „Ukažte rasismu červenou kartu“.

„Bylo to jasně promyšlené, to červené tričko nebylo na lavičce,“ řekl kouč soupeře Mackay pro The Scottish Sun. „Bylo to zajímavé.“

Courts si na sociálních sítích vysloužil za gesto s tričkem uznání. „Skutečné vůdcovství od Tama Courtse poté, co byl další fotbalisty ve Skotsku terčem rasismu. Takhle to nemůže pokračovat,“ napsal twitterový účet Show Rasism the Red Card, který bojuje ve Skotsku proti diskriminaci.