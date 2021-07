Radek Příhoda o víkendu navštívil seminář středočeských rozhodčích v Horním Bezděkově u Kladna a v rozhovoru pro Deník mluvil jak o startu ligových soutěží, tak o svém pohledu do krajů a okresů.

Dostal jste se do funkce jednoho z nejsledovanějších mužů této země, alespoň na sportovním poli. Berete to tak?

Úplně nejsledovanější ta funkce není, nicméně sleduje ji určitá skupina fanoušků. Každopádně důvěru jsem dostal velkou, což je zavazující. Rádi bychom s mými spolupracovníky rozhodcovství u nás zvedli.

Udělali jste už konkrétní kroky, třeba poměrně masivní výměnu části rozhodčích za nové. Bylo to na základě rozboru jejich chyb?

Podle mne to nebyla tak velká výměna, bylo to sedm rozhodčích z osmdesáti. Nicméně jsme měli v komisi nastavená kritéria a podle nich jsme jméno po jménu postupovali. Nehledal bych v tom nic zvláštního, prostě se tam někteří nedostali a jiní ano. Naopak naše pravá ruka, což jsou delegáti, zůstali. Uvidíme, co to přinese.

Vy jste odmítl pokračovat v kariéře pod předešlým vedením fotbalu a tím jste se dostal do pozitivního vnímání. Nicméně začnou soutěže, přijdou chyby a podpora veřejnosti se brzy může změnit v kritiku. Jste na tenhle tlak nachystán?

Je pravda, že jsem vystoupil z určité komfortní zóny, a jsem připraven, že to, co říkáte, asi nastane. My se budeme proto snažit všechny věci pojmenovávat, vysvětlovat a ne se za něco schovávat. Věřím, že to lidé pak lépe pochopí, i když je mi jasné, že ne všichni. Střety nastanou, ale nebojíme se jich.

Radek Příhoda končil tam, kde začal. V Lenešicích odpískal utkání IV.třídy.Zdroj: Deník / Jaroslav Tošner

Vy jste už jednou z oné komfortní zóny dobře ohodnoceného rozhodčího vystoupil. Jste pyšný?

Když si to vyhodnocuji zpětně, tak to bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem mohl udělat. A jsem rád, že jsem jej udělal. Tehdy před dvěma a půl lety jsem už neviděl smysl v tom, jak dál pokračovat.

Jaké máte s komisí rozhodčích konkrétní plány? Možná vám napovědělo i skončené Euro.

Nejdříve řeknu něco k lize. S rozhodčími se chceme častěji potkávat a víc s nimi pracovat, vysvětlovat jim věci, předávat naše zkušenosti. Jít víc do profi, aby si kluci uvědomili, že jiná cesta není. Ve fotbale hrají v první a druhé lize jen profesionálové a v tomhle nám rozhodčí trochu utekli. Druhou věcí je moje přání zlepšit úsek rozhodčích na FAČR. Je potřeba pracovat koncepčně nejen v nejvyšších soutěžích, ale také směrem k těm nižším. A to, co při školeních nabízíme my v lize, aby šlo třeba až do okresů.

Jednáte i s dalšími předsedy krajských komisí rozhodčích?

Tady na Bezděkově byl i předseda Západočeského či Hradeckého kraje, potkávat se chci i s dalšími. Teď nás ale zdržela příprava semináře pro profesionální fotbal. Určitě, když mi to dovolí čas, rád zajedu, kam to půjde, i když o víkendu začne liga a já budu hlavně chtít vidět v akci naše rozhodčí.

Zmínil jste, že začíná liga, po čase i s vámi. Máte už nějaké chvění?

Chvění už nemám, spíš určitý respekt. Jako rozhodčí jsem to měl sám ve svých rukou a buď jsem zápas zvládl a pochválili mě, nebo nezvládl a byla to jen moje chyba. Teď je to jiné, protože budeme čekat, zda to zvládnou naši kolegové, kteří dostali důvěru. Nicméně schovávat se za to určitě nemůžeme.

Ohledně rozhodčích bylo hodně zajímavé Euro. Povedlo se jim, málo chybovali, dobře využívali nové technologie. Je to příklad i pro český fotbal s novým vedením?

Už jsem o Euru mluvil a moc se mi líbilo. Musím však zopakovat, že se mu jen tak nepřiblížíme, protože osmnáct nejlepších rozhodčích v Evropě prostě nemáme. Nicméně stylem rozhodování a využitím VARu se k tomu přiblížit budeme chtít. Tím způsobem jsme nyní školili i rozhodčí z profesionálních soutěží.

Zmínil jste také, že směrem k veřejnosti chcete být otevřenější než vaši předchůdci.

Každé pondělí budeme odpoledne vyhodnocovat veřejně zápasy první ligy, to je náš plán. Chceme i druhou ligu, ale tam je to trochu složitější, protože se k videím nemusíme dostat včas. Navíc dnes máme tiskovku, kde na několika videích představíme novinářům a tím i veřejnosti třeba věci, za které se píská pokutový kop nebo uděluje červená karta, kdy se píská ofsajd a co je ruka a co ruka není. Pochopitelně přijdou i třenice, kdy se v něčem neshodneme, to je normální.