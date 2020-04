Je tomu tak třeba i v Itálii. Tréninky by v tamním fotbale mohly začít začátkem příštího měsíce, poslední květnový den by se pak mohlo začít se zápasy.

Na to však poněkud nedůvěřivě kouká Cladudio Ranieri, trenér Sampdorie Janov, jejíž dres obléká i český reprezentant Jakub Jankto. Právě tento celek patřil v Itálii ke koronavirem vůbec nejpostiženějším, nákaza potkala několik fotbalistů i členů realizačního týmu.

O případ jednoho ze svých svěřenců se při svých tvrzeních, jak je koronavirus nevyzpytatelný, opírá i zkušený lodivod. „Měli jsme hráče, který měl pozitivní test, pak negativní, a když začal s domácím tréninkem, byl zase pozitivně testován,“ popsal.

Obává se navíc možných následků, které za sebou může virus nechat. „Dočetl jsem se, že virus může mít vliv na srdce. Jestliže máme hrát, musí být hráči úplně zdraví a projít důkladnou kontrolou,“ nabádá Ranieri.

Proto by podle něj měli mít při stanovování termínů opětovného rozjezdu sezony hlavní slovo lékaři. I z toho důvodu, že by po nucené přestávce čekal na fotbalisty náročný nahuštěný program, kdy by mohli hrát utkání každé tři dny.