„Pořád tomu nemůžu věřit. Jsme strašně rád, že se to stalo. Pomohl jsem týmu ke třem bodům, ještě proti Plzni. Jsem strašně šťastný,“ povídal mezi novináři odchovanec zlínského fotbalu, kterému končí v létě v klubu smlouva.

Dvacetiletý mladík je jednoznačně objevem ligového podzimu. Proti Plzni to byla jeho první ligová branka.

Měl jste ten gól vysněný?

Chci dávat góly vždycky. Dneska se to povedlo, navíc to bylo proti Plzni. Jsem za to strašně rád.

Neměl jste po vstřeleném gólu nějaké problémy? Zalehla vás téměř celá jedenáctka…

Řval jsem na ně, že nemůžu dýchat, ať už ze mě slezou (směje se).

Byl to zatím váš nejsilnější fotbalový zážitek?

Určitě. Pořád tomu nevěřím. Jsme strašně rád, že se to stalo. Pomohl jsem týmu ke třem bodům, ještě proti Plzni. Jsem strašně šťastný.

Popište váš první ligový gól?

Otočili jsme hru, snažil jsem se doplnit útok. Najednou se balon dostal ke mně a podařilo se mi to dobře trefit.

Už víte, kolik vytáhnete z peněženky za první ligový gól?

Už mi kluci říkali, že to bude větší obnos, ale nevím kolik. Sám jsem zvědavý.

Máte v posledních zápasech větší sebevědomí? Snažíte se i něco vytvořit?

Jo, když jsem šel na hřiště, tak i trenér říkal, že se mám snažit zápas rozhodnout. Což se povedlo, takže jsem šťastný. Ještě říkal, že mám doplňovat útok. Vyšlo to, trefil jsem to levačkou skvěle. Troufnu si i říct, že na Plzeň umíme hrát.

Věděl jste už před zápasem, že půjdete na nějakou dobu do hry?

Trenér před zápase říkal, že přemýšlí o tom, že by bylo lepší, abych šel na hřiště až do unavené obrany Plzně.

Nebyl jste zklamaný, že jste nenastoupil od začátku?

Na jednu stranu jsem byl, ale věřím v tomto trenérovi. On ví co a jak, vyplatilo se to.

Trenér vás před časem kritizoval za obrannou hru. Už jste to zlepšil?

Když přišel trenér Svědík, tak to nebylo dobré, ale myslím, že se postupně zlepšuji.

V létě vám končí smlouva. Už jste se domlouvali na co dál?

Nějak jsme to řešili, ale necháváme to až po posledním kole. Po Příbrami.

Je ve hře také zahraničí?

Nechci říkat k tomu žádné informace. Máme dost času po sezoně. Ještě nás čeká Příbram, tam chceme uhrát nějaké body. Tohle zatím neřeším.

Existuje varianta, že ve Slovácku zůstanete?

Jo.

V závěru podzimu jste se dostal do sestavy. Dal jste první ligovou branku. Hodnotíte to pozitivně?

Na jednu stanu jo. Vím, že potřebuji hrát každý zápas. Poslední dva zápasy jsem hrál, dneska jsem naskočil, tak doufám, že už to vydrží a budu hrávat pravidelně.

Diváci vyvolávali vaše jméno. Vnímal jste to?

Jasně, chci jim za to hrozně poděkovat. Strašně jsem si to užil. Jsem rád, že můj gól pomohl týmu.